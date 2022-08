El quartet format per Saúl Craviotto , Carlos Arévalo, Marcus Cooper i Rodrigo Germade s'ha proclamat campió del món a Halifax (Canadà). L'equip de K4 500 de piragüisme esprint es va imposar als alemanys que van ser campions als Jocs de Tòquio l'any passat i que els van arrabassar els espanyols. El piragüista català ja acumula onze medalles a mundials (5 ors, 5 plates i 2 bronzes), cinc metalls a Jocs Olímpics (2 ors, 2 plates i 1 bronze) i sis presses a Europeus (3 ors i 3 plates).

Els campions amb l'or / Foto extreta de l'Instagram @saul_craviotto

Els quatre espanyols van dominar la prova on no van poder fer res els rivals alemanys ni ucraïnesos davant un final de carrera increïble. Els nacionals van arribar exhausts a la meta amb un temps de 1.20.83. Tot i això, els alemanys Max Rendschmidt, Tom Liebscher, Jacob Schopf i Max Lemke només van sucumbir per 43 centèsimes. Ucraïna, que defensava el títol, va tancar el podi a 55 centèsimes.

Els 4 fantàstics / Foto extreta del Twitter @RFEPiraguismo

Craviotto es mostrava molt orgullós de l'èxit aconseguit amb els seus companys a través de les xarxes socials.