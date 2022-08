Sergio Busquets es va reunir amb Mateu Alemany, Rafael Yuste, Jordi Cruyff i el mateix Xavi Hernández per tractar la seva rebaixa salarial . Tot ve per la necessitat d' inscriure els nous fitxatges respectant el límit salarial de la plantilla. La Junta Directiva va sondejar el jugador de Badia del Vallès per saber si aquest estaria disposat a abaixar-se el sou en cas de tenir dificultats per inscriure un dels seus nous companys.

Busi sempre al servei del club / Foto extreta del Twitter @fcbfn_live

De fet, Busquets, un dels capitans de l'equip, ja va acceptar la mateixa proposta quan gràcies a ell ia Jordi Alba , el club va poder inscriure el Kun Agüero . Tot i que aquests no són els únics capitans que han acceptat anteriorment; Piqué també va fer possibles les inscripcions de Memphis Depay, Eric García i Rey Manaj la temporada passada.

Mateu Alemany, després d'intercanviar impressions amb Sergio Busquets, ho farà amb el seu agent Josep Maria Orobitg, molt possiblement per oferir-li una renovació mínim fins al 2024. El jugador acaba contracte la temporada que ve i intentarà convèncer el centrecampista perquè es quedi.

Busquets aclamat al Gamper / Foto extreta de l'Instagram @5sergiob

El club no té la certesa que LaLiga doni el vistiplau al fair play i està buscant mesures de precaució. El Barça està esperant poder inscriure els nous fitxatges i intentar tancar el traspàs de Marcos Alonso abans de l'inici de la competició aquest dissabte.