Els fitxatges en perill / Foto extreta del Twitter @FCBarcelona

Les palanques activades per Joan Laporta han fet possible les arribades de jugadors de qualitat que il·lusionen l'afició. Però el que és esportiu no pot amagar la situació econòmica del Barça, la qual segueix sent crítica. LaLiga no permet al FC Barcelona inscriure els fitxatges, ja que té un desfasament de 150 milions d?euros .

Laporta davant d'un embolic / @EP

Per a Javier Tebas , les tres palanques semblen insuficients després d'analitzar la documentació que va presentar el club culer tal com va informar el president. Per això el màxim mandatari blaugrana es veurà obligat a activar una quarta palanca si no vol fer el ridícul en no poder inscriure les seves noves estrelles. I malgrat això, l'activació de la palanca següent, tampoc garantiria la inscripció dels traspassos ni dels renovats com Dembélé . Laporta està obligat a desfer-se de 30 milions, que li permetrien inscriure.

LaLiga no dóna el vistiplau / @EP

El Barça ha ingressat un total de 767 milions amb la venda del 25% dels drets audiovisuals a Sixth Street, però només 517 serien ingressos. La resta, precisament aquests 150 milions de desfasament, ho inclou el Barça per tenir en propietat els drets a partir del curs 26, cosa que no es considera com un ingrés, ja que surt del mateix club. Tot plegat obligarà el president a activar la quarta palanca pel 49% de Barça Studios que suposarien uns 200 milions. Tot i això, el club té 144 milions en nagatiu del límit salarial, 500 milions de massa salarial més 150 milions dels fitxatges.

Per això l'entitat busqui la venda de Frenkie De Jong, Memphis o fins i tot negociï la rebaixa salarial d'algun dels seus jugadors amb la fitxa alta.