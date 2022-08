Serena Williams en un partit de tennis / @EP

Serena Williams, una de les millors tennistes de la història d'aquest esport, està a punt de posar punt final a la seva carrera com a professional després de guanyar 23 Grand Slams. La nord-americana farà 41 anys el proper setembre, i en una entrevista amb la revista Vogue, va deixar entreveure les seves intencions.

"La millor paraula per descriure el que estic fent és evolució. Estic aquí per a dir-vos que m'estic allunyant del tennis cap a altres coses que són importants per a mi", comentava la tennista. De moment no ha posat data a la seva retirada, però ha reconegut que "el compte enrere ha començat" i que ha de "gaudir de les pròximes setmanes". El pròxim gran títol del calendari és el US Open, que es disputarà a partir del 29 d'agost. En cas de guanyar-lo, seria una forma poètica d'acabar, ja que el torneig dels Estats Units és el primer que va guanyar a la seva carrera, el 1999.

LA TERCERA... A LA DEFINITIVA?

Serena Williams ja s'ha retirat un parell de cops de forma temporal. La primera va ser el 2016, quan va quedar embarassada i va estar un any sense jugar, i la segona en 2021, quan va patir una greu lesió que la va mantenir allunyada de les pistes de tennis.

Tanmateix, ara sembla que la tercera serà la definitiva i acabarà deixant la seva gran passió per dedicar-se a la família. "Durant l'últim any, l'Alexis (la seva parella) i jo hem estat intentant tenir un altre fill, i recentment hem rebut informació del meu metge que em tranquil·litza i em va fa sentir que quan estiguéssim llestos, podríem afegir a la nostra família un altre integrant. Definitivament, no vull quedar-me embarassada un altre cop com a atleta", comentava en l'entrevista.

L'espineta que li queda pendent a Serena Williams és guanyar el 24è Grand Slam i igualar a Margaret Court com a tennista amb més títols de Grand Slam. Però tindrà una última oportunitat en el US Open per acabar la seva carrera amb magnificència.