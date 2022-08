Marc Gasol, l'estrella del Bàsquet Girona / Foto extreta del Twitter @MarcGasol

Ja es coneix el calendari de la temporada 2022-23 i la primera jornada sembla apassionant. El vigent campió de lliga, el Reial Madrid, començarà la defensa del títol visitant el recent ascendit Bàsquet Girona . Els catalans s'enfrontaran als blancs dimecres 28 de setembre, a Fontajau , davant del seu públic i en un retorn a la màxima categoria del bàsquet espanyol amb magnificència.

Primera Jornada / Foto extreta de la pàgina web de l'ACB

Marc Gasol , que tornarà a l' ACB després de 14 anys després del seu pas per la NBA , i Aíto García Reneses exseleccionador espanyol obriran la temporada en un partit trepidant. De fet, el començament de la competició serà dur per a tots els equips, ja que les tres primeres jornades es disputaran en tan sols 10 dies. Però encara ho serà més per a Barça , Joventut , Coosur Real Betis i Reial Madrid, ja que disputaran la Supercopa Endesa el 24 i 25 de setembre. El Reial Madrid espera revalidar aquest títol a les ordres del seu nou tècnic Chus Mateo.

El Barça, subcampió l'any passat, es desplaçarà a Gran Canària per enfrontar-se als canaris divendres, el Baxi Manresa rebrà el Lenovo Tenerife i el Joventut el Bilbao Basket. El primer clàssic entre els dos millors equips del país es produirà l'any que ve, concretament el 2 de gener al Wizink Center de Madrid. La primera volta, que decidirà els participants a la Copa del Rei, mentre que la fase regular es tancarà entre el 20 i el 21 de maig, donant pas al playoff pel títol a partir del 25 de maig del 2023.