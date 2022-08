Albert Ramos dóna la sorpresa al Masters 1000 de Mont -real després de derrotar el belga David Goffin del qual es va prendre la revenja després de perdre amb ell a Indian Wells. El tennista català va vèncer en una hora i quaranta-nou minuts el número 61 del món amb el resultat de 7-6 (2) i 6-2 en dos sets.

Albert Ramos segueix endavant / Foto extreta de l'Instagram @albertramosvinolas

El jugador espanyol va tenir un 64% d'efectivitat en el primer servei, va cometre 2 dobles faltes i va aconseguir el 65% dels punts al servei, va fer 4 dobles faltes, va aconseguir el 53% dels punts al servei i va trencar 4 vegades el servei de Goffin.

Albert Ramos Viñolas va dominar el partit des del principi i amb dos breaks al belga, l'espanyol es va avançar per 5 a 1 gairebé donant per tancat el parcial. Però el seu rival es va jugar el tot pel tot i remuntava el joc. El set se'n va anar al tie break, però aquí, el número 43 del món se'l va endur per 7-6(2). El belga no va poder acceptar el cop del primer set i el seu joc va baixar considerablement on va caure de manera clara per 6-2.

Gràcies a la victòria, es va classificar per a la següent ronda del torneig, els setzens de final, on s'enfrontarà a un altre rival dur del circuit. Ramos Vinolas jugarà contra l'argentí Diego Swartzman, número 15 de l'ATP i cap de sèrie número 12 del torneig. Jugador que només va poder vèncer una vegada (l'última) en els sis enfrontaments que han disputat.