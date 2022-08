Rafa Nadal viatjarà als Estats Units per seguir amb la posada a punt de cara a disputar l'US Open. El tennista balear es va retirar de l'últim Grand Slam per uns problemes abdominals i que li van impedir disputar la semifinal contra l'australià Nick Kyrgios.

Les mateixes molèsties van fer que renunciés a disputar el torneig que s'està duent a terme aquests dies a Montreal. Tot i això, no impediran que estigui llest per competir al Masters 1000 de Cincinnati i així preparar-se per a l'últim Grand Slam de l'any.

Rafa s'ha estat entrenant a la seva Acadèmia / Foto extreta de l'Instagram @rafaelnadal

L'esportista de Manacor anunciava la seva participació a Cincinnati a través de les xarxes socials i competirà al torneig. Arribarà a la cita sense rodatge sobre pista dura, però amb la condició de favorit, amb el rus Daniil Medvedev, ja que Novak Djokovic no estarà per seguir sense vacunar-se i l'alemany Aleksandr Zverev continua lesionat.

Nadal anunciant el seu retorn / Foto extreta de l'Instagram @rafaelnadal

Tot i això, el pensament de Nadal és arribar en plena forma a l'US Open que es disputa a partir del 29 d'agost i seguir sumant un altre gran als 22 que ja posseeix. El millor esportista espanyol de la història també vol ser el millor del tennis mundial i va veure com el serbi Novak Djokovic el retallava al rànquing de Grand Slams. Nole s'imposava a la final de Wimbledon davant de Nick Kyrgios i va sumar el seu vint-i-unè títol, quedant-se a tan sols un del manacorí.