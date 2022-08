El Reial Madrid es va proclamar campió de la Supercopa d'Europa després de derrotar l'Eintracht de Frankfurt per dos gols a zero. El matx disputat a l'Olímpic d'Hèlsinki entre el guanyador de la Champions League i el vencedor de l' Europa League no va ser un partit brillant en joc ni va tenir la intensitat pròpia d'una final.

L'equip aixecant la copa / Foto extreta del Twitter @realmadrid

El conjunt catorze vegades guanyador de la màxima competició continental, partia com a gran favorit davant l'equip bavarès que venia de rebre una golejada a la lliga. Els d'Oliver Glasner en canvi van sortir al matx sense complexos i van posar en dificultats l'equip blanc. De fet, va tenir ocasions clares per avançar-se al marcador, però el salvador Thibaut Courtois impedia la sorpresa.

Courtois ho per a tot / Foto extreta del Twitter @realmadrid

Tot i això, el Reial Madrid va començar a fer-se amo de la pilota ia dominar el matx a plaer. Poc abans del descans i després d'un córner, els de Carlo Ancelotti s'avançaven amb un gol de David Alaba que marcava a porta buida. La defensa germànica va fallar en la pilota aèria igual que el porter holandès i deixaven el central austríac només per a l'1-0. Es podria dir que el partit pràcticament va finalitzar en aquell instant, ja que l'Eintracht va abaixar els braços des de llavors.

David Alaba va obrir el marcador / Foto extreta del Twitter @realmadrid

El tècnic italià dels merengues va apostar pel mateix onze que va conquistar la catorzena com a recompensa als jugadors i no li va sortir malament. Carletto hi confia plenament i no va fer substitucions fins passada l'hora de partit com en ell és habitual.

Onze del Madrid / Foto extreta del Twitter @realmadrid

Va ser precisament al minut 65 quan Karim Benzema posava el colofó a la final. No podia ser cap altre que el nou capità del Reial Madrid, i presumiblement la futura pilota d'or, que donés el triomf als seus. El davanter francès rematava de primeres una gran passada de Vinicius Jr i que Kevin Trapp no va poder aturar al tenir tapada la visibilitat per un dels seus companys.

El botxí dels culers es va donar per vençut i el Reial Madrid va aprofitar per donar entrada a Camavinga, Rüdiger, Tchouaméni i Ceballos que van disputar pocs minuts quan el partit ja estava vist per a sentència. Amb aquesta victòria, l'equip merengue iguala el Barça i el Milan en títols de Supercopa d'Europa (5) i aconsegueix el primer títol de la temporada abans de començar LaLiga diumenge que ve davant de la UD Almeria.