El FC Barcelona ha confirmat aquest divendres la venda d'un 24,5% de Barça Studios, la productora multimèdia i audiovisual del club, a l'empresa Orpheus Media per un total de 100 milions d'euros, en una nova palanca econòmica activada per l'entitat per poder, entre altres coses, inscriure els fitxatges dins del límit salarial marcat per LaLiga Santander.

"El FC Barcelona anuncia la venda del 24,5% de Barça Studios a l'empresa Orpheus Media, administrada pel senyor Jaume Roures, productor audiovisual amb una extensa trajectòria en la creació de continguts audiovisuals i digitals, per un import de 100 milions d'euros", ha anunciat el club blaugrana.

Segons el FC Barcelona, aquest acord complementa el que ja es va signar el 29 de juliol amb socios.com --la venda d'un altre 24,5% de Barça Studios-- i servirà per accelerar el creixement de l'estratègia digital, NFT i Web.3 del club.

La venda s'ha dut a terme d'acord amb l'autorització de l'Assemblea General de Socis i Sòcies del FC Barcelona celebrada el 23 d'octubre.

Aquests 100 milions d'euros han de servir per inscriure els cinc fitxatges de l'estiu --Kessie, Christensen, Raphinha, Lewandowski i Kounde--, a més de Sergi Roberto o Ousmane Dembélé, a LaLiga Santander a temps perquè puguin jugar aquest dissabte contra el Rayo Vallecano en la primera jornada de la nova temporada.