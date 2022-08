La UE Cornellà jugarà els seus partits de la Primera RFEF en un estadi de Primera Divisió . L'Estadi Nou Municipal de Cornellà no complia les normes de la Reial Federació Espanyola de Futbol i després d'un acord entre el RCD Espanyol i l'Ajuntament de Cornellà s'ha fet oficial la decisió. La ratificació es durà a terme al setembre durant un acte en què estarà l'alcalde de la localitat, Antonio Balmón, i representants dels dos clubs.

RCDE Stadium / Foto extreta del Twitter @RCDEspanyol

La notícia ja venia prenent forma abans d'estiu, però els periquitos ho acaben de fer públic. L'entitat blanc-i-blava sortirà beneficiada d'aquest pacte que durarà només una temporada i que començarà el 4 de setembre davant de l'Osasuna B.

El camp de Cornellà no podia assumir els costos que implicava un terreny de joc de gespa natural i una il·luminació artificial de 600 luxes. Encara no se sap quins beneficis traurà el RCD Espanyol d?aquest acord, però el deixen entreveure a l?anunci oficial que ha emès el club.

Comunicat del RCD Espanyol / Foto extreta del Twitter @RCDEspanyol

Però el principal triomfador és sens dubte la UE Cornellà que ho veu com “un pas històric i molt important per a l'entitat” i jugarà en condicions envejables per a la categoria.

Comunicat UE Cornellà / Foto extreta de la pàgina web del club

Tot i això, el problema serà el desgast de la gespa a causa de l'alta activitat, ja que hi haurà partits cada setmana.