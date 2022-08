Cartell de la trobada / Foto extreta de l'Instagram @fclevantelasplanas

El destí ha estat capritxós per als dos equips catalans de la màxima categoria del futbol femení nacional. De fet, el sorteig s'ha hagut de repetir per un error a la lectura dels dígits extrets. L'acte ha estat celebrat al saló Luis Aragonés de la Ciutat del Futbol de Las Rozas.

Primera Jornada / Foto extreta de la pàgina web de la Reial Federació Espanyola de Futbol

Estava escrit en el si no que el debut del Llevant Les Planes en el seu retorn a Primera Divisió fos en gran. Després de fer oficial la seva nova seu (l' Estadi La Bòbila de Gavà ) tal com va informar Vilapress , rebran el millor equip d'Espanya i un dels millors del món, el Barça .

Llevant Les Planes celebrant l'ascens / Foto d'arxiu

A la primera jornada de lliga hi haurà un derbi espanyol, català i barceloní a casa de l'equip "modest" davant de les vigents campiones. Aquest partit es disputarà el cap de setmana del 10 i 11 de setembre, per la qual cosa podria ser el dia de La Diada per fer-ho encara més especial per als conjunts catalans. El partit de la segona volta serà a l' Estadi Johan Cruyff el cap de setmana del 25/26 de gener.