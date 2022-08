Alexia Putellas mostrant la seva Pilota d'Or / @EP

Alexia Putellas i Aitana Bonmatí, dues de les estrelles del Barça, han estat nominades per a la propera edició de la Pilota d'Or. Aquesta és la segona nominació per a Alexia, la vigent guanyadora d'aquest guardó individual, i la primera per a Aitana, la migcampista blaugrana de 24 anys.

Amb elles, també les acompanyen tres jugadores més de l'equip blaugrana: Asisat Oshoala, Lucy Bronze i Fridolina Rolfo; però són especialment sonores les absències de dues jugadores en concret: Caroline Graham Hansen i Mapi León.

Aquestes nominacions arriben després d'una temporada de rècord, en què van guanyar tots els partits de lliga, però que va quedar lleugerament empenyorada per la derrota a la final de la Champions contra l' Olympique de Lió.

Cal destacar que aquest any s'avaluarà la temporada i no pas l'any natural. És a dir, la greu lesió de genoll d'Alexia Putellas va arribar quan la temporada ja havia pràcticament finalitzat, quan faltava l'Eurocopa. Per tant, la seva absència fins a l'octubre -mes en què es farà la cerimònia- no hauria d'afectar en cas que fos l'escollida per guanyar el segon guardó.