L'Espanyol rasca un punt de Balaídos a l'últim minut (2-2)

L' Espanyol ha pogut salvar un punt ' in extremis ' en la seva estrena a la Lliga de la temporada 2022-2023 . Els periquitos s'han enfrontat aquest dissabte al Celta de Vigo amb una plantilla encara per fer i amb el mercat de fitxatges encara obert.

A la primera part, els periquitos van ser dominadors totals, encara que va ser Iago Aspas el que va avançar els locals en una jugada aïllada on el gallec va ser el més llest de la classe i va aprofitar l'ocasió per avançar els seus al marcador.



Ja a la segona meitat, Paciència va posar el 2-0 al lluminós, encara que la reacció va ser ràpida per part dels de Diego Martínez , amb un Edu Expósito que va ficar en el seu debut. Quan semblava que l' Espanyol tornaria a Barcelona sense cap punt i amb la primera derrota de la temporada, una acció maldestre de Mingueza va provocar el penal que donaria vida als periquitos. Va ser el davanter gallec, Joselu Mato , l?encarregat de materialitzar el gol des del punt de penal per permetre a l? Espanyol tornar a casa amb un punt.

ONZES TITULARS

Cèltica de Vigo: Marxesín; Hugo Mallo, Aidoo, Unai, Javi Galán; Fran Beltrán, Óscar Rodríguez, Cervi, Solari; Paciència i Iago Aspas.

RCD Espanyol: Lecomte; Óscar Gil, Sergi Gómez, Cabrera, Oliván; Calero, Vini Souza, Darder, Rubén Sánchez, Melamed i Joselu.