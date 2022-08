El Barça ensopega en la seva estrena a la Lliga contra el Rayo (0-0) | @ep

El Barça es va estrenar aquest dissabte a la Lliga Santander contra el Rayo Vallecano i no va poder superar l?empat a 0. L?equip de Xavi Hernández no va poder amb els madrilenys que van plantejar un partit molt seriós des del principi. Els d' Andoni Iraola van sortir al terreny de joc amb la pressió molt avançada i intentant jugar lluny de la seva pròpia àrea per poder incomodar els culers, cosa que sí que van aconseguir.

El Barça intenta mantenir la pilota però ho feia amb una circulació massa lenta i només quan ha entrat en acció Pedri han passat algunes coses. Els dos centrals, Eric Garcia i Christensen , han estat poc agosarats per dividir i buscar superar línies. Xavi va triar Araujo per jugar per la banda dreta i l'uruguaià s'ha ofert poc. I tampoc han estat gaire inspirats els dos extrems a la primera meitat. Quan els ha arribat la pilota, tant Raphinha com Dembélé ho han intentat, però no sempre han triat la millor opció.

Una jugada del francès al minut 20 la va finalitzar Raphinha amb un xut que se'n va anar fora. El mateix Dembélé va rematar passada la mitja hora, però massa fluix i va iniciar una jugada que va acabar amb un xut de Pedri que va fregar el pal.



L'ocasió més clara de la primera part la va tenir el Rayo en un contraatac al minut 45 quan Álvaro García va arribar a plantar-se sol davant Ter Stegen que va aparèixer per salvar el seu equip. Un cop iniciada la segona meitat, el Rayo va ser el que va estar a punt de marcar en una nova ocasió després d'una pèrdua de Busquets . Un altre cop, Ter Stegen va salvar els culers. Per canviar el rumb del partit, Xavi va fer un triple canvi donant entrada a Sergi Roberto, De Jong i Ansu Fati.

Després d'una bona jugada de Dembélé , l'atacant del planter va connectar un bon xut que Dimitrievski va poder rebutjar. Bona intervenció del porter del Rayo , que minuts més tard ha hagut de tornar a lluir-se a xut de Busquets . Finalment, el partit va acabar amb empat a 0 i el Barça haurà d'esperar la propera jornada per aconseguir la seva primera victòria de la temporada a la competició domèstica.