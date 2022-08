El tennista espanyol Pablo Carreño celebra un triomf als Jocs Olímpics de Tòquio 2020.

El tennista espanyol Pablo Carreño va superar amb remuntada (3-6, 6-3, 6-3) el polonès Hubert Hurkacz aquest diumenge a la final del torneig de Mont -real , fet que li va donar el primer Masters 1.000 del seu palmarès. L'asturià va completar la setmana idíl·lica amb Montreal en una final dura i lluitada contra un rival que tenia un ple de victòries, cinc de cinc, en partits per un títol i que a sobre es va posar per davant. Carreño va aconseguir el torneig ATP més important de la seva carrera, per guanyar el setè trofeu per al seu palmarès.

L'espanyol confessava en la prèvia que el 2022 estava sent dur, un dels seus pitjors anys, però la història va canviar a Mont -real , d'on sortirà al ' Top 15 ' del món (14). Carreño , amb bona relació amb la pista dura nord-americana camí a l' US Open , va fer un pas més per coronar-se al sisè Masters 1.000 de la temporada.



L'asturià va tenir fe en les seves opcions tot i que se li va escapar el primer set amb una única bola de 'break', aprofitada pel polonès al sisè joc. Carreño se la va tornar a Hurkacz guanyant el segon set en l'única opció que es van donar tots dos, al 2-0.