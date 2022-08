El marxador Miguel Ángel López és el nou campió d'Europa dels 35 quilòmetres marxa després de brillar en la prova d'aquest dimarts als Europeus d'atletisme de Munic 2022, i el també espanyol Manuel Bermúdez ha quedat en quarta posició, mentre que la catalana Raquel González s'ha penjat la medalla de plata en la prova femenina.

El marchador español Miguel Ángel López, oro en los 35 kilómetros marcha de los Europeos de Múnich 2022

Miguel Ángel López, als 34 anys, torna a ser campió europeu després de guanyar l'or continental a Zuric (Suïssa) el 2014, aleshores en la modalitat de 20 quilòmetres marxa, la mateixa especialitat en la qual es va proclamar campió del món a Pequín el 2015.

"Ha estat una carrera molt bona i alhora molt difícil, escapar-se d'inici no és fàcil. S'ha sortit a un ritme molt lent i no m'interessava, he posat un ritme bastant ràpid. He sortit bé, amb força, i ho he pogut mantenir", ha assegurat el campió europeu després de la carrera en declaracions als mitjans del campionat.

Des de Pequín el murcià no ha pogut tornar a obtenir una medalla en cap de les distàncies de la marxa. Fins aquest dimarts, quan ha trencat la carrera amb una exhibició que fins i tot l'ha portat a abraçar el seu entrenador, José Antonio Carrillo, amb la prova en marxa amb l'últim quilòmetre encara per disputar-se.

López, per a qui la prova dels 35 quilòmetres no és la seva especialitat, havia aconseguit la seva millor marca personal als Mundials d'Eugene (Estats Units), on va quedar desè amb un temps de 2:25:58.

En aquesta ocasió ha fet 2:26:49 (una mica per sota que al Mundial) però li ha valgut per superar, per molt, l'alemany Christopher Linke (ha entrat a 2:41 de López), medalla de plata, i l'italià Matteo Giupponi, bronze i amb 3:45 minuts perduts amb el de Llano de Brujas.

Per la seva banda, Manuel Bermúdez també ha fet una gran carrera i ha quedat quart, a 5:42 del seu company de selecció i ha superat en la batalla final un altre alemany, Jonathan Hilbert (85:55). Marc Tur ha quedat desqualificat i no ha pogut acabar.

RAQUEL GONZÁLEZ, SUBCAMPIONA EUROPEA



Després de la medalla d'or de López, la marxadora espanyola Raquel González ha brindat a la delegació espanyola la quarta medalla d'aquests Europeus --després de les dues per equips en marató-- i s'ha aproclamat subcampiona continental als 35 quilòmetres marxa.

La catalana, de 32 anys, va entrar a 2:11 minuts de la medalla d'or, la grega Antigoni Ntrismpioti (2:47:00), i per davant de l'hongaresa Viktória Madarász (+2:59). És la primera gran medalla per a Raquel González a nivell individual.

Amb un temps de 2:49:10, Raquel González ha quedat lluny del 2:42:27 que va aconseguir als Mundials d'Eugene. En una prova calorosa, la carrera ha començat lenta --també en la categoria masculina-- i ha propiciat pitjors temps. Tot i així, la de Mataró ha sabut trobar el ritme i, en un final potent, ha evitat que l'hongaresa li prengués una plata de gran valor.