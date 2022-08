El tennista de Manacor. Foto: Europa Press

Rafa Nadal va reconèixer la seva il·lusió per la possibilitat de ser de nou número u del món en la disputa del torneig de Cincinnati , setè Masters 1.000 de la temporada, encara que va dir que necessita que el cos l'acompanyi, quan torna aquesta setmana des de la seva retirada a Wimbledon.

"Significa molt per a mi tenir aquesta oportunitat (d'ascendir al número u). Una cosa que no esperava que pogués tornar a succeir. El més important és mantenir-me saludable i jugar els esdeveniments que vull jugar", ha assegurat a la prèvia del campionat, que dóna el tret de sortida a la temporada de trofeus als Estats Units, que tindrà com a episodi més important l'US Open.

El balear podria tornar al primer lloc del rànquing ATP si guanya el títol a Ohio i l'actual número u, Daniil Medvedev, no arriba a quarts de final al torneig . El rus lidera la classificació individual amb 6.885 punts. L'alemany Alexander Zverev és segon amb 6760 punts, mentre que el manacorí n'acumula 5620. El quart és el murcià Carlos Alcaraz.