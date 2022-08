El Girona FC està negociant amb el Southampton per aconseguir el traspàs d' Oriol Romeu . El jugador d'Ulldecona va arribar a la Premier el 2015 consolidant-se a la plantilla anglesa, però actualment s'està plantejant tornar a Catalunya. L'obstacle més gran és el sou del futbolista que veuria com es reduiria el seu sou substancialment, però és una cosa que contempla i estaria disposat a fer.

Oriol Romeu / Foto extreta de la pàgina web d'Oriol Romeu

El de Tarragona farà aviat 31 anys i veu amb bons ulls el projecte del Girona sota les ordres de Míchel. Oriol Romeu va passar per les categories inferiors del Barça i de l' Espanyol ; de fet va arribar a debutar amb el primer equip del FC Barcelona, va ser campió de la Champions (2012) i ja és una llegenda al Southampton. Però aquest serà el seu darrer any de contracte amb el club britànic i per això les dues parts valoren separar els seus camins.

Exjugador blaugrana / Foto extreta de la pàgina web d'Oriol Romeu

D'altra banda, el Girona també ha mostrat el seu interès a incorporar Mika Mármol , jugador del Barça Atlètic . De fet, el futbolista del filial blaugrana també va rebre una proposta pública per part d'Eder Sarabia, tècnic de l'Andorra tot just després d'enfrontar-se al segon equip blaugrana.

Es parlava d?una possible cessió, però el FC Barcelona ho traspassaria a cost zero ia canvi es quedaria amb el 50% dels drets del jugador, per obtenir un ingrés en cas de futura venda. El conjunt català busca reforçar la defensa amb l'arribada del central de Terrassa que fins i tot va debutar l'any passat sota les ordres de Xavi Hernández .