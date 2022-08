El Manchester City va fer oficial el fitxatge de Sergio Gómez . Els citizens buscaven reforçar la posició del lateral esquerre i, després de quedar-se sense l'opció d'incorporar Cucurella , van posar l'ull al jove català. Els celestes van vendre Zinchenko a l'Arsenal i el Chelsea els va prendre al Cucu i només quedava l'opció de Cancelo a cama canviada. Per això el tècnic de Santpedor necessitava un substitut de garanties per afrontar totes les competicions que disputarà la seva plantilla aquest curs.

Sergio Gómez posa amb la seva nova samarreta / Foto extreta del Twitter @ManCity

El club anglès ha desemborsat 13 milions d'euros per aconseguir que el de Badalona vesteixi la seva samarreta fins al 2026. Sergio arriba de l'Anderlecht de la lliga belga, encara que el futbolista ja té un llarg recorregut pel continent europeu malgrat la seva edat (21 anys ).

Signatura del contracte / Foto extreta del Twitter @ManCity

El defensa va sortir del Barça sent migcampista rumb a Alemanya per militar a les files del Borussia Dortmund el 2018, però els germànics el van cedir dues temporades a l'Osca CF. L'any passat l'Anderlecht aconseguia els seus serveis per 1'5 milions on es va reconvertir en lateral esquerre.

El de Badalona portarà el 21 / Foto extreta del Twitter @ManCity

Gràcies a la seva espectacular temporada, ha estat elegit com el millor lateral esquerre de la lliga belga i va cridar l'atenció de diferents clubs. Tot i això, serà Pep Guardiola qui podrà comptar amb el prometedor "skyblue".