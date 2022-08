El jugador del Manchester City , Benjamin Mendy ha estat denunciat per vuit violacions, un intent de violació i una agressió sexual que suposadament es van produir entre el 2018 i el 2021. De fet, el futbolista va ser apartat pel club així que es va saber el cas. El judici al francès va començar la setmana passada a Chester (Anglaterra), on les víctimes ja han donat detalls sobre els presumptes delictes que va cometre l'esportista gal.

Al judici s'ha catalogat Mendy com un "depredador sexual" que mostrava indiferència i insensibilitat abans les seves víctimes. Presumptament, el jugador portava les noies a la seva mansió a Mottram St Andrew (Cheshire) on tancava les víctimes amb clau, tenint-les aïllades, sense telèfons mòbils i en "habitacions del pànic" . De fet, segons The Times, durant el judici es va informar al tribunal que el futbolista francès va arribar a violar tres dones una mateixa nit després d'una festa.

La mansió del jugador / Foto extreta del Twitter @MailOnline

Fins a tretze dones han declarat contra Mendy i un amic seu , que l'acompanyava en aquests lamentables actes. L'edat mitjana de les víctimes és d'uns 20 anys, però una assegura que en el moment dels fets en tenia 17, per la qual cosa era menor d'edat . Les afectades argumenten que el futbolista utilitzava la seva fama i influència per aprofitar-se'n .

Actualment, Benjamin Mendy es troba en llibertat sota fiança , apartat del Manchester City i sense poder sortir del país .