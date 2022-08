Alexia Putellas, en un partit de Champions contra el Wolfsburg / @EP

La temporada 2021/22 continua donant-li alegries a l'Alexia Putellas. Després de rebre la nominació a la Pilota d'Or fa uns dies, aquest dimecres la UEFA ha fet pública la nominació de la jugadora de Mollet del Vallès a Jugadora de l'Any.

Aquesta nominació la comparteix amb Beth Mead, davantera de l'Arsenal, i Lena Oberdorf, migcampista del VfL Wolfsburg. La migcampista blaugrana té l'oportunitat de repetir els dos guardons, ja que els va guanyar al curs 2020/21.

L'únic escoll que pot fer-li trontollar aquesta distinció és la derrota del Barça a la final de la Champions contra l'Olympique de Lyon i la seva absència a l'Eurocopa, però les seves xifres aquesta temporada han estat espectaculars: 34 gols en 43 partits (18 en Lliga, 11 en Champions, 4 en la Copa de la Reina, 1 a la Supercopa). De fet, ha estat la temporada en la que ha marcat més gols, però no només s'ha quedat en això: se li han de sumar les 21 assistències que ha repartit durant tota la temporada.

La guanyadora d'aquest premi es coneixerà el proper 25 d'agost, en una gala celebrada a Istanbul (Turquia), on també es realitzarà el sorteig de la fase de grups de la Lliga de Campions masculina.

CENTRADA EN LA SEVA RECUPERACIÓ

A hores d'ara, la migcampista blaugrana segueix centrada en el seu procés de recuperació del trencament del lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Tanmateix, aquest dimecres ha donat una agradable sorpresa als seus seguidors i seguidores d'Instagram després de publicar un vídeo en què apareixia caminant sense croses.

Però per molt que vulgui córrer, les presses no són bones conselleres i cal que es curi correctament aquesta lesió per tal de seguir fent màgia a cada camp que trepitja arreu d'Europa i del món.