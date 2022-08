Juan Foyth, el llatral desitjat pel Barça / @EP

El Barça es troba en plena recerca d'un lateral dret des que César Azpilicueta, el capità del Chelsea, decidís renovar amb l'equip blue i donar un cop de porta a la junta directiva de Joan Laporta. L'acord era total, i el jugador navarrès volia jugar sota les ordres de Xavi Hernández.

Tot i això, la falta de fair play financer va provocar la inquietud del lateral espanyol i va optar per renovar finalment per l'equip en què milita des del 2012, ja fa una dècada. Per tant, va caure un dels cromos que més anhelava el tècnic egarenc per assegurar una de les zones més delicades a la plantilla blaugrana.

Davant aquest panorama, la secretaria tècnica del Barça va buscar alternatives a Azpilicueta i va trobar una la mateixa lliga espanyola: Juan Foyth. El lateral argentí de 24 anys juga al Vila-real i és una de les joies d' Unai Emery.

El club blaugrana ja s'està movent per aconseguir aquesta nova peça, i per això va concertar una reunió amb el seu representant, Claudio Curti, aquest mateix dimarts, segons informava el mitjà Jijantes FC. Tot i això, l'equip groguet no està gaire per la feina de deixar sortir una de les seves estrelles i es remet a la seva clàusula de recisió: si el Barça el vol, haurà de pagar per ell 42 milions d'euros, una xifra molt elevada que se'n va de pressupost per a les arques culers.

SENSE SORT AL LATERAL DRET

Cal tenir en compte que el lloc de lateral dret no té un amo concret. Xavi Hernández ha fet jugar diverses vegades Ronald Araujo en aquesta demarcació, però es nota que la seva posició natural és la de central. També ha utilitzat Sergi Roberto , que va liderar el lateral dret durant diverses temporades tot i ser migcampista originàriament.

Pel que fa a Sergiño Dest, el lateral nord-americà no és del gust del tècnic blaugrana i està a la rampa de sortida. A més, el Manchester United està intentant aconseguir els seus serveis i, segons el mitjà Talk Sport, els 'red devils' haurien ofert per ell uns 17 milions d'euros, xifra propera als 20 que el Barça demana per ell.

Per tant, queden dues setmanes per al final del mercat, però encara queden molts moviments per concretar a Can Barça.