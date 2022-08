Rafa Nadal va perdre en la seva estrena al Masters 1000 de Cincinnati davant el croat Borna Coric per 7-6(9), 4-6 i 6-3 després de dues hores i 53 minuts. El campió de l'Open d'Austràlia i Roland Garros tornava a jugar després de retirar-se per lesió a Wimbledon, però aquesta mateixa molèstia als abdominals el va condicionar en el joc i li va impedir jugar al 100%.

Nadal s'acomiada del torneig / Foto extreta del Twitter @CincyTennis

El tennista balear ja va conquistar aquest torneig el 2013, però no va poder derrotar un Coric que va demostrar el talent que el va portar a ser el número 12 del circuit el 2018. De fet, el croat ja havia guanyat el mallorquí a Cincinnati el 2016 i ara posseeix un balanç positiu a la mà a mà amb Nadal; tres victòries i dues derrotes.

Paula Badosa va caure derrotada per 6(3)-7(7), 6- i 6-2 en dues hores i vint-i-cinc minuts contra l'australiana Ajla Tomljanovic. La tennista catalana partia com a favorita en ser la número 4 de la WTA i cap de sèrie número 3, però no va poder superar la número 63 del rànquing.

Paula Badosa / Foto extreta del Twitter @CincyTennis

Garbiñe Muguruza també va perdre per un contundent 6-3 i 6-1 contra la kazakh Elena Rybakina. La campiona de Wimbledon va vèncer la tennista espanyola després d'una hora i un quart de partit. La que va ser número 1 del món no passa per un bon estat de forma; el millor resultat d'aquest any va ser arribar a uns quarts de final.

Mal any per a Garbiñe / Foto extreta del Twitter @CincyTennis

El que sí que va complir i va passar a la següent tonda va ser Roberto Bautista . El número 19 del món, va guanyar Marcos Giron per 6-3 i 6-3 i es va classificar per als vuitens de final on s'enfrontarà al botxí de Nadal, Borna Coric. El castellonenc ja va superar el nord-americà Giron la setmana passada a Montreal i ho va tornar a fer després d´un partit d´una hora i 17 minuts.