Isa Guerrero ha estat i és una de les grans defensores de l'esport femení en general i del futbol femení en particular, guerra en què actualment continua lluitant.

Isa Guerrero és una referent de l'esport femení / Foto extreta del Twitter @IsaGuerreroMu

L' exjugadora de l'Atlètic Màlaga va començar a jugar a futbol quan encara estava mal vist que una dona el practiqués en ser "cosa d'homes". Tot i això, la malaguenya va vestir la samarreta del club durant 17 anys. Isa Guerrero va començar fa 27 anys a expulsar la pilota i es va proclamar campiona de la Copa de la Reina el 1997 i de la Lliga, Copa de la Reina i Supercopa d'Espanya la temporada 1998/99 .

Tot i això, ia causa de la desigualtat que imperava en el seu temps, la futbolista es veia obligada a entrenar i jugar al costat de les seves companyes en instal·lacions deplorables . La futbolista també va haver de passar amb situacions adverses com el descens de categoria i els problemes econòmics.

Plantilla del 98 / @MalagaCFemení

Aquestes eren les condicions, que les esportistes es veien obligades a pintar les línies del terreny de joc . Les dones, malgrat competir a la màxima categoria, no disposaven de camps d'acord amb el seu nivell competitiu a diferència dels homes. Tot i això, això no és l'única cosa amb què havien de bregar les futbolistes.

Pocs aficionats mostraven interès en els seus partits i, dels pocs que hi acudien, alguns les increpaven o fins i tot insultaven perquè no entenien que les dones juguessin a futbol. Per sort, és conscient i ha pogut veure el canvi que s'ha produït actualment en la mentalitat de les persones, cosa que agraeix, però sap que cal seguir millorant en la igualtat entre el futbol masculí i el femení.