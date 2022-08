Asier Martínez és el millor d'Europa / Foto extreta del Twitter @atletismeRFEA

Asier Martínez es va proclamar campió d'Europa dels 110 metres tanques a l'Estadi Olímpic de Munic amb una marca de 13.14. Féu història en convertir-se en el primer espanyol a proclamar-se campió d'Europa d'aquesta modalitat. Fins ara, els millors resultats a les 18 edicions de l'Europeu eren els bronzes de Carlos Sala a Stuttgart 1986 i Orlando Ortega a Berlín 2018.

Tot i això, l'atleta navarrès va haver d'esperar la resolució de la " fotofinish " per saber qui era el guanyador, ja que hi va haver tan sols una mil·lèsima de diferència amb el segon classificat. El número u del rànquing europeu va superar Pascal Martinot-Lagarde a Alemanya, però és que a més, arribava d'aconseguir la medalla de bronze al Mundial d'Eugene (Estats Units).

Fotofinish / Foto extreta del Twitter @atletismeRFEA

El saltador navarrès accedia directament a la semifinal de Munic per ser el líder de classificació europea. En aquesta semifinal, també va ser el millor amb un temps de 13.25 per sota d'un altre francès, Just Kwaou Mathey. De fet, va ser Mathey qui acabaria al tercer lloc a la final.

Asier va haver de realitzar la seva millor marca personal, el rècord d'Espanya sub23 , la millor marca europea absoluta del 2022 , i va aconseguir el temps més ràpid d'un espanyol en la història dels campionats , superant els 13.21 d'Orlando Ortega a la semifinal de Berlín 2018 per penjar-se la medalla d'or .