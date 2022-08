L´equip Movistar al complet. Foto: Movistar Team

Aquest divendres 19 d'agost comença la Vuelta Ciclista a Espanya, l'última gran ronda per equips del 2022. La ronda es compon de 21 etapes i serà la darrera gran competició en què participi el murcià Alejandro Valverde, del Movistar, que es retira.

De cara a aquesta edició, l'organització ha preparat sis etapes planes, dues etapes planes amb final enlaire, quatre etapes de muntanya mitjana, set etapes de muntanya, una contrarellotge per equips i una altra contrarellotge individual. Intercalats, els ciclistes tindran tres dies de descans.

Les tres primeres etapes transcorreran als Països Baixos i no serà fins dilluns 22 quan el pilot arribarà a la Península Ibèrica. La Vuelta s'acabarà a Madrid l'11 de setembre.

HOMENATGE A VALVERDE

L'esquadra telefònica passa per primera vegada al blanc en la seva equipació i canvia les ratlles del seu disseny característic pels èxits del campioníssim murcià, la firma del qual lluirà a l'esquena dels vuit corredors

"Ningú s'ho mereix més que ell", asseguren des de l'equip, que un gest únic en els seus 12 anys amb Telefónica com a patrocinador principal, Movistar Team modificarà completament el seu mallot per a una Gran Volta per etapes i dedicarà el disseny que lluirà des d'aquest divendres a la 77a edició de La Vuelta a dir #GraciasBala a Alejandro Valverde, el seu ciclista més important durant gairebé dues dècades.