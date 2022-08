La catalana María Xiao va aconseguir una medalla de bronze per a Espanya al Campionat d'Europa de tennis de taula a Munic amb la seva companya Ada Diaconu. De fet, la dupla ja es va assegurar la pressa en accedir a les semifinals, ja que hi ha bronze per als dos semifinalistes al no disputar-se el matx per al tercer i quart lloc. Una altra de les curiositats del tennis de taula a l'europeu, és que permet que jugadores de diferent nacionalitat competeixin juntes, cosa que als Jocs Olímpics no passa.

Maria amb la medalla / Foto extreta del Twitter @MXiaoPodium

Per això, la palista nascuda a Calella va fer equip amb la romanesa Ada Diaconu, amb qui no va poder aspirar ni a la plata ni a l'or en caure eliminades abans de la final. Tot i derrotar a quarts de final les segones favorites del torneig, no van poder fer res davant de l'austríaca Sofia Polcanova i la compatriota romanesa d'Ada, Bernadette Szocs. Les rivals van vèncer còmodament per 3 a 0 amb uns parcials de 11-2, 11-7 i 11-6.

No obstant això la medalla aconseguida és històrica ; és la cinquena medalla que conquereix el tennis de taula espanyol en uns Campionats d'Europa i la primera des del 2015, quan es van aconseguir tres bronzes.

A més de competir en dobles amb Ada Diaconu i Álvaro Robles en parelles mixtes, la jugadora espanyola també va participar en individual. Però hores més tard de la derrota en dobles femení, va perdre als setzens contra la ucraïnesa Margaryta Pesotska per 4-2 (11-8, 3-11, 11-8, 11-7, 8-11, 11-6).