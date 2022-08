(D'Esquerra A Dreta) El Regidor D'Esports De l'Ajuntament De Barcelona, David Escudé; El Director General De La Vuelta, Javier Guillén; I L'Alcaldessa D'Utrecht (Països Baixos), Sharon Dijksma; A L'Acte D'Est Divendres 19 d'agost de 2022. - AJUNTAMENT DE BARCELONA

L'alcaldessa d' Utrecht ( Països Baixos ), Sharon Dijksma, ha passat aquest divendres oficialment al regidor d'esports de l'Ajuntament de Barcelona, David Escudé, el testimoni de sortida de La Vuelta Ciclista a Espanya 2023, en un acte que també ha comptat amb el director general de La Vuelta, Javier Guillén.

Barcelona tornarà a ser la seu oficial de sortida de La Vuelta després de 60 anys, i acollirà les dues primeres etapes de la 78a edició, que arracarà el 26 d'agost del 2023 amb una contrarellotge per equips d'uns 14 quilòmetres , han informat el consistori barceloní i l'organització de La Vuelta en un comunicat conjunt.

Escudé ha avançat que el recorregut de La Vuelta per la ciutat tindrà escenaris com l'Estadi Olímpic de Montjuïc i el Pavelló Blau, i ha detallat que volen que “tota la ciutat, i tots els barris i districtes puguin vibrar i participar d'aquest gran esdeveniment ", de manera que treballen en un circuit que reculli aquesta idea.

" Estic molt feliç que Barcelona prengui el testimoni d'Utrecht ", ha assenyalat Dijksma, que també s'ha enorgullit que la seva ciutat aculli l'inici de La Vuelta 2022, que ha arrencat aquest mateix divendres.

Per la seva banda, Guillén ha dit textualment que la qualitat de les ciutats que acullen la sortida de l'esdeveniment és una cosa del que presumir: “ És una cosa que aquest any ha passat amb Utrecht i que tornarà a passar l'any que ve amb una gran ciutat internacional com és Barcelona ”.

Després de la sortida oficial de Barcelona, el pilot de La Vuelta 2023 arribarà a Madrid el 17 de setembre després de 21 etapes i més de 3.000 quilòmetres per un recorregut que es desvetllarà al complet en uns mesos.