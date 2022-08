Modric, a la celebració del seu gol / @EP

El Reial Madrid segueix amb el ple de victòries la temporada 2022/23 després de vèncer el Celta de Vigo (1-4) gràcies al recital de Luka Modric, autor d'un gol i una assistència, en una nit on els merengues no van fer fora a faltar el brasiler Casemiro, que va fer les maletes cap a Manchester divendres passat.

La vida segueix igual per a l'equip de Carlo Ancelotti, que suma per victòries tots els seus partits oficials aquest curs. A la Lliga ja són dos de dos per als blancs, que van assaltar Balaídos amb l'autoritat pròpia del vigent campió, amb més gols que mèrits, però amb el revòlver ben greixat.

Va ser la primera gran nit d'Aurélien Tchouaméni, cridat a ser el substitut de Casemiro, i també ho va ser de Modric, que va estar a totes les salses. El croat va ser decisiu per desnivellar el matx i per augmentar l'avantatge en el segon assalt. Un partit de manual que va començar de la millor manera per als madridistes.



Tot just havien transcorregut 10 minuts quan una mà de Tàpia, que va haver de ser revisada pel VAR, es va convertir en penal per al Reial Madrid. Benzema no va fallar des de la línia de càstig i va posar pressió a un Celta que va estar obligat a la reacció al tram posterior. Els pupils del 'Chacho' Coudet van guanyar en confiança sobre la base de la possessió.



I la mateixa 'sort' amb la mà de Tàpia va tenir el Celta amb una de Militao , que es va enjudiciar sense necessitat del vídeo pel gest de la cara. L'àrbitre va assenyalar penal i el capità celeste, Iago Aspas, no va desaprofitar l'oportunitat malgrat la intuïció de Thibaut Courtois, que no va estar lluny d'aturar el llançament.



Ancelotti va prendre cartes a l'assumpte i es va aixecar del seient per demanar més protagonisme de Camavinga , que va anar creixent amb el pas dels minuts. El francès es va apoderar de l'inici a la construcció i va donar més aire a un Modric que va ser l'encarregat d'aconseguir l'1-2 a punt del descans. Va ser en una acció de mestre, un xut amb rosca des de fora de l'àrea que ningú no s'esperava.



El talent de la Pilota d'Or va rebaixar les il·lusions oliviques, les quals es van esfumar a la segona part, en un obrir i tancar d'ulls per culpa de Vinicius. El brasiler va culminar una passada excepcional de Modric amb un mà a mà que hagués signat el mateix Ronaldo Nazario. Un gol que no hagués marcat la primera temporada i que -ara- és part de la seva identitat.



Deu minuts després, a mitja hora per al final, Fede Valverde va tancar l'envit amb l'1-4. En aquesta ocasió el gol va arribar amb un xut creuat, una pilota que portava el nom de Benzema, però l'uruguaià va aparèixer com una exhalació i va afusellar el pal llarg. Una mica que va tancar el xoc malgrat l'afany viguès, més amb el cor que amb el cap.



Modric va deixar el seu lloc a Ceballos i es va anar ovacionat de Balaídos, rara avis al futbol espanyol, i Hazard i Asensio també van tenir la seva estoneta de glòria. El belga, fins i tot, va desaprofitar un penal que li va cedir Benzema. Això va ser el més destacable d?un partit que estava més que decidit perquè Modric va treure a passejar la seva vareta màgica.