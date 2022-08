Abus i Movistar Team col·laboraran durant tres anys més / Movistar

El conjunt espanyol WorldTour i la firma alemanya prorroguen la seva col·laboració durant tres temporades més, fins al 2025, en què ABUS continuarà sent el partner de cascos i seguretat de l'equip masculí i femení del Movistar eTeam.

Les dues entitats col·laboren juntes des del 2017, un total de sis anys que es prorrogaran fins als nou en total. ABUS hi ha contribuït als èxits de l'última generació aportant cascos com el del model aero GameChanger o l'AirBreaker.

MÉS INFORMACIÓ Movistar Team correrà al Tour de França femení

Algun dels triomfs més destacats són els del Mundial del 2018, el Giro d'Itàlia 2019 o les recents victòries al Giro d'Itàlia Donne i al Tour de France Femmes.

Per continuar perllongant aquest camí d'èxits, el treball conjunt de desenvolupament ha estat notori en els darrers anys. Tot el coneixement dels professionals dels equips telefònics s'ha incorporat a l' evolució dels cascos d'ABUS , fet que ha donat lloc, des de l'inici del patrocini, a la creació de fins a sis nous models.

Els darrers avenços en la particular ofensiva d'innovació que duu a terme ABUS són les evolucions de l'ABUS GameChanger per a les proves contrarellotge, els cascs GameChanger TT i TRI, així com l'ABUS PowerDome, que serà presentat d'aquí a unes setmanes.

PROPERS PASSOS

Els experts d'ABUS ja estan treballant colze a colze juntament amb els responsables de rendiment de Movistar Team per seguir evolucionant els seus models per a aquests tres anys de continuïtat del patrocini. Les novetats més immediates sortiran a la llum l?any que ve.

A més del desenvolupament tecnològic dels seus cascos, ABUS persegueix amb aquest patrocini l' expansió internacional de la seva marca.

"Estem molt contents que aquesta aliança tan fructífera amb Movistar Team segueixi estenent-se a llarg termini. Els darrers sis anys han estat un exemple de quina ha de ser la recepta per a l'èxit en aquest tipus de col·laboracions. Per sobre de tot, el feedback dels corredors és un valor inigualable per al desenvolupament de productes.Satisfer les exigències dels clients és molt més fàcil quan les mateixes vénen ja cobertes per tot el que t'aporten els professionals.Els nostres equips ja estan treballant de manera conjunta per seguir desenvolupant els productes, i l'any que ve esperen novetats importants en tota la línia d'alt rendiment d'ABUS", explica Christian Rothe, Membre del Comitè Executiu d'ABUS.

Juan Pablo Molinero, CMO de Movistar Team: “El nostre programa de patrocini sempre ha estat molt enfocat a relacions sòlides ia molt llarg termini. Tenir al nostre costat un sponsor tan implicat com ABUS, que comparteix aquesta mateixa idea, és molt important i ens omple d'orgull. ABUS i Movistar Team compartim els mateixos valors, en el ciclisme i envers la societat. Això no va només de crear els millors cascos; ABUS és abans que res seguretat, la que ells aporten amb els seus productes i la que ens transmeten amb la seva ajuda i suport. Tenim molta il·lusió pel que ve en el futur amb ells. 'Danke, ABUS!'