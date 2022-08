El Girona il·lusiona / Foto extreta del Twitter @GironaFC

Tal com va informar Catalunyapress, l'estadi de Montilivi esperava amb ànsia la tornada del seu equip a la categoria més alta del futbol nacional. El Girona FC disputava el seu primer matx davant la seva afició a LaLiga i el conjunt català no només va guanyar, sinó que a més va gaudir. Tot i ser dilluns i les 22:00 de la nit, més de 10.000 aficionats no es van voler perdre l'estrena de la temporada.

Els locals van guanyar un Getafe que torna a rebre tres gols en contra i que es va veure dominat des del principi fins al final. De fet, al minut 2 ja arribava la primera ocasió clara de les botes de Riquelme i que el porter visitant, David Soria, aclaria a córner.

Alineació titular / Foto extreta del Twitter @GironaFC

El porter dels madrilenys seria el millor dels seus i va salvar el que hauria pogut ser una golejada dels catalans. Abans d'arribar al descans, no podia ser cap altre que el capità Stuani , el Girona s'avançava al marcador.

Stuani celebrant el primer / Foto extreta del Twitter @GironaFC

Poc després d'iniciar la segona part encara es posaven les coses més favorables per als locals; un centre de Míguel Gutiérrez acaba sent introduït a la xarxa pel central blau Domingos Duarte. La fortuna estava de costat del Girona tal com mostra el gol rocambolesc que obria distància a l'electrònic. Poc després, l'àrbitre va haver d'acudir al VAR per dues jugades polèmiques. Primer va assenyalar pena màxima a favor dels catalans, però Muñiz Ruiz aprecia falta prèvia de Stuani. Enes Unal marcava després d'una assistència de Carles Alheñá, però aquest havia comès falta al robatori de pilota i el gol no pujava al marcador.

Passada l'hora de partit, Yangel Herrera filtrava una pilota a l'espai per assistir Taty Castellanos i aquest posava el 3-0 per al deliri de la grada. Una jugada precisa plena de talent que el davanter argentí finalitza picant la pilota per sobre de l?arquer. El Getafe no es va rendir i va marcar el gol de l'honor gràcies a Enes Unal, el qual va xutar des de fora de l'àrea al pal llarg i al qual no va poder fer res Juan Carlos . Quique Sánchez Flores va donar entrada a Portu poc abans i l'ex del Girona va ser ovacionat per la seva antiga torçada. Precisament l'extrem murcià va tenir una ocasió clara per retallar distàncies i ficar-se al partit, però el porter local ho va impedir.

Taty va anotar el tercer / Foto extreta del Twitter @GironaFC

El xoc va acabar 3-1, amb la grada il·lusionada i amb l?equip amb la ment posada en una altra festa a Girona. Els de Míchel tornen a Montilivi divendres que ve per enfrontar-se al Celta de Vigo que arribarà de perdre contra el Reial Madrid per 1-4 i amb la necessitat de sumar els tres punts.