Carolina Marín ha derrotat la canadenca Wen Yu Zhang al Campionat del Món de Bàdminton de Tòquio. La jugadora espanyola ha superat el rival en dos jocs (21-16 i 21-14). Carolina ja ha aconseguit proclamar-se campiona del món fins a tres vegades i parteix com a cinquè cap de sèrie del torneig.

Carolina Marín torna a guanyar / Foto extreta del Twitter @CarolinaMarin

La capital japonesa veia com Carolina tornava a una competició mundial després de quatre anys . De fet, en la seva darrera participació, l'esportista de Huelva es penjava el tercer or, però des de llavors no ha pogut assistir a la resta d'edicions. Les lesions han llastat la millor jugadora de bàdminton nacional i van impedir que competís tant a Basilea (Suïssa) com l'any passat a la seva ciutat natal. Tot i això, després de deixar enrere les seves molèsties al genoll, es va veure les cares per primera vegada en la seva carrera contra Yu Zhang.

La campiona ja rugeix / Foto extreta del Twitter @BadmintonESP

Li va costar una mica entrar en dinàmica de partit i per això el primer joc va ser més igualat del que indica el marcador, però després Carolina va tirar d'ofici per aconseguir-ho a favor seu. Ja al segon, l'espanyola va sortir del descans molt fort i va guanyar el partit amb un còmode 21-14. D'aquesta manera, Marín es classificava per a vuitens de final on s'enfrontarà a la guanyadora del partit entre la xinesa He Bing Jiao i la nord-americana Iris Wang.