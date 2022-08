Portada

El Barça arribava al Trofeu Gamper a la segona edició de la història de l'equip femení amb el Montpeller Herault SC com a convidat. El partit servia per presentar la plantilla que disputarà aquesta temporada davant l'afició. El Johan Cruyff es convertia en una festa blaugrana amb la grada gairebé plena ( 5.125 espectadors ).

Laporta com a espectador de luxe / @Francisco Carrasco

L'any passat, tant l'equip masculí com el femení van jugar el mateix dia davant del Juventus, però aquest any no ha estat possible davant la retirada de la Roma. Les portes de l'Estadi es van obrir a les 18:30 perquè un speaker amenitzés l'arribada de l'afició al camp. Als voltants, el club ambientava els voltants amb música , un “ photocall ” perquè els aficionats es fessin fotos amb els trofeus , etc.

Era el quart duel de preparació per a les culers i el segon al Johan Cruyff. Fins ara l'equip sumava una victòria contra el Lleida per 10 a 0 a casa, una derrota contra el Bayern Munic i un empat (1-1) amb victòria als penals contra el PSG. Durant la presentació de les jugadores, també es van fer oficials els dorsals per a aquest nou curs.

Dorsals 22/23 / Foto extreta del Twiter @FCBfemeni

Primer va sortir el cos tècnic i posteriorment les jugadores. De les integrants de la plantilla, les últimes van ser les capitanes i finalment la gran estrella i Pilota d'Or, Alexia Putellas , ovacionada per l'afició.

Jonatan Giraldez va apostar per Paños, Paredes, Mapi, Pina, Crnogorcevic, Mariona Caldentey, Patri Guijarro, Bronze, Rolfö, Geyse i Judit Pujols per començar el matx.

Alineació del Barça / Foto extreta del Twiter @FCBfemeni

L'equip francès va donar entrada a Salvador, Belloumou, Torrent, Bilbaut, Mondesir, Boureille, Skorvankova, Lakrar, Petermann, Deslandes i Robert. El Barça va iniciar amb un 4-5-1 en defensa amb Patri Guijarro per darrere, de migcentre defensiu, i amb Crnogorcevic i Rolfö obertes en banda amb la nova davantera, Geyse , a dalt i després passava a ser el clàssic 4-3-3 en atac. Durant els primers cinc minuts es va acostar el FC Barcelona a la porteria rival, però sense crear perill excessiu amb una aproximació de Geyse i un tir desviat de Mariona Caldentey . Al minut 9 va arribar la primera ocasió de gol per a les culers de les botes de Mapi León en un tir lliure que va sortir fregant el travesser.

Servei inicial / @Francisco Carrasco

Les locals dominaven la possessió gràcies a la gran participació de Claudia Pina i Mariona al centre del camp. L?equip francès no es veia amenaçat i intentava robar, però les del Barça tocaven a pocs tocs i amb velocitat. Les visitants amb un 4-4-2 en defensa ajuntaven les línies i esperaven buscar el contraatac amb Mondesir i Robert en punta. Geyse tornava a crear perill en la defensa gal·la, però no aconseguia connectar amb cap companya que finalitzés. El fitxatge brasiler era la millor del conjunt blaugrana quan es passava el quart d'hora de joc.

La samba de Geyse / Foto extreta del Twiter @FCBfemeni

Precisament seria la nova incorporació canarinha qui obria el marcador després d'una gran jugada individual de Rolfö. L'extrem dret blaugrana va posar una centrada des de la banda que l'ariet culer va rematar de cap per batre la portera francesa. Minut 24, 1-0 a l'Estadi Johan Cruyff i l'afició esclata de goig.

Va estar a punt d'aconseguir el segon Geyse Ferreira després d'una gran passada de Mariona que seguia portant la maneta del seu equip. Tot i això, seria Patri Guijarro qui posava el 2-0 després d'un golàs de volea des de fora de l'àrea amb la cama dreta. La migcampista blaugrana, amb el dorsal 12 a l'esquena, va aprofitar una pilota solta que va acabar introduint a la meta rival al minut 28 de partit.

Tant Mapi com Irene Paredes marcaven perfectament la línia del fora de joc perquè les centrecampistes franceses no poguessin filtrar passi fàcilment sense que les davanteres rivals caiguessin al seu parany. Es nota la feina tàctica de Jonatan Giraldez també en tasques defensives. Tot i guanyar 2-0, el Barça seguia dominant la pilota amb el Montpeller tancat enrere i defensant-se com podia; se li estava fent molt llarg el partit quan només s?arribava al minut 40.

El FC Barcelona va començar a construir els seus atacs per les bandes amb centres laterals com a solució als pocs espais que generava la defensa francesa. La nova incorporació anglesa al lateral dret, Lucy Bronze , es projectava des de la saga pel costat dret igual que Judit Pujols per l'esquerra.

Lucy Bronze / Foto extreta del Twiter @FCBfemeni

Quan semblava que s'arribava amb el 2-0 al descans, Claudia Pina va centrar una falta lateral des de la dreta i Patri Guijarro rematava de cap creuat per establir el 3-0 a l'electrònic. Amb el gol de la migcampista i el doblet particular, s'arribava a la pausa d'un partit molt controlat pel Barça.

Al descans, el tècnic local va introduir Ona Baradad i Gemma Font perquè descansessin Ana Crnogorcevic i Sandra Paños . Al minut 51 van connectar els dos fitxatges que es trobaven al terreny de joc; Lucy Bronze posa una centrada mesurada perquè Geyse Ferreira aconseguís el seu segon gol de la nit i el quart de l'equip.

El FC Barcelona sempre ha mostrat la gana competitiva ia la festa del Gamper no podia ser menys; 4-0 al minut 52. De fet, només tres minuts més tard, la sueca Fridolina Rolfö posava la maneta amb un altre gol de cap per al Barça.

Jonatan Giraldez va aprofitar per fer tres substitucions més i que totes poguessin formar part de l'ambient festiu al feu blaugrana. Rolfö, Geyse i Bronze sortien perquè entressin Ingrid Engen, Marta Torrejon i Ariana Arias . El Barça s'agradava quan passava l'hora de partit i Mariona buscava el sisè amb un xut llunyà que va marxar per sobre de la porteria francesa. Minut 65 i tres canvis més per part de les locals: Irene Paredes, Claudia Pina i Judit Pujols per Emma Ramirez, Vicky López i Martina Fernández .

S'arribava a l'últim quart d'hora amb el resultat de 5-0 i amb la intensitat força més baixa per part dels dos equips. L'afició, no obstant, no volia que l'ànim decaigués i cantava per animar la grada. Però, només un minut més tard, Ariana Arias va aprofitar una mala sortida de la portera rival per regatejar-la, marcar a porta buida i posar el 6-0 al lluminós.

Arribaven els últims canvis del Barça: Mapi León i Mariona Caldentey marxaven amb una gran ovació perquè ingressessin al terreny de joc María Pérez i Alba Caño . L'àrbitre assenyalava penal per mà de la defensa gala quan s'arribava al final del partit. A la mateixa jugada, Ingrid Engen va haver d'abandonar el camp lesionada, però amb l'ànim de l'afició.

Patri Guijarro, que seria triada MVP del xoc , va tenir l'oportunitat de marcar el seu "hattrick", però la portera va aturar el llançament. El Gamper tenia amo i era a casa, el Barça guanyava a la seva clàssica festa de pretemporada amb molta superioritat i un 6-0 que hauria pogut ser encara més gran.

Dissabte que ve jugaran l'últim amistós de la pretemporada contra la UDG Tenerife al Trofeu Teide i després ja tindran la ment posada en el seu debut en lliga davant del Llevant Las Planas el cap de setmana del 10/11 de setembre.