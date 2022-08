El Barça ha presentat la que serà la seva tercera equipació per a la temporada 2022/23. El disseny està inspirat a la Creu de Sant Jordi i ha estat presentada pels jugadors i jugadores del Barça i Barça Genuine. Aquest mateix dimecres sortirà a la venda la nova samarreta que el club vol que simbolitzi el compromís social, la inclusió i la diversitat sota el seu lema “ més que un club ”.

El club aprofitarà el partit benèfic per la lluita contra l'ELA davant del Manchester City per estrenar la seva nova elàstica. Aquesta equipació no serà exclusiva per a competicions europees, sinó que anirà alternant amb la primera i la segona. La samarreta és cridanera perquè desapareixen les franges habituals i apareix el dibuix de la creu que donarà el toc blaugrana al gris clar dominant. Resulta un estil trencador i original que segur que farà parlar molt entre els seguidors i que una gran quantitat voldran comprar des d'aquest mateix dimecres.

Mapi León amb la nova samarreta / Foto extreta del Twitter @FCBfemeni

El FC Barcelona vol posar èmfasi en la tasca social , de fet, l'entitat aprofita que aquest any es compleixen 30 anys del lliurament de la Creu de Sant Jordi per part de la Generalitat de Catalunya al club. Per això, aquest any han participat a la presentació tant els jugadors masculins, femenins i amb diversitat funcional del Barça . Aquest compromís social també es veu reflectit al partit contra el Manchester City. També perquè, igual que la primera i segona equipació, les rèpliques per als aficionats estaran fetes amb un teixit de polièster reciclat al 100% .