Adolfo LR ha estat detingut a Getafe per la Policia Nacional per un presumpte delicte d'abusos sexuals a menors . L'home de 45 anys ha treballat per a grans clubs de futbol com el Leganés i ha col·laborat amb Fuenlabrada i fins i tot el Rayo Vallecano . Quan va concloure els seus serveis amb el Leganés, va decidir obrir la seva pròpia escola de tecnificació on captava jugadors que després representava.

Camp de futbol base del Leganès / Foto d'arxiu

Dos d'ells ho han denunciat al·ludint que els tocava i besava . L'últim amb només 15 anys veia com l'entrenador s'extralimitava de les seves funcions esportives . No el deixava tenir nòvia i ho amenaçava dient-li que el seu futur futbolístic estava a les mans. Diversos testimonis van corroborar aquesta relació estreta entre tots dos i el jutjat el va deixar en llibertat amb una ordre d'allunyament. A més, el nen va al·ludir a un altre company que podria haver patit el mateix potser per part del representant.

L'altre menor tenia 14 anys quan van passar els fets i explicava la mateixa manera de procedir per part d'Adolfo. Per això, se li va imputar un delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals el 2020 i va quedar en llibertat.

Un dels pares dels nens que es va exercitar al campus explicava que l'home els enganyava amb ofertes de clubs com el Reial Madrid o Atlètic de Madrid. S'inventava converses amb clubs de la Premier, etcètera.