El Rayo Vallecano no passa pel seu millor moment a nivell institucional, de fet, es podria dir que està sumit en la crisi social més gran a causa de la gestió de la directiva. Tot i el seu bon moment esportiu, el president s'entesta a no donar facilitats als seus aficionats d'aconseguir els abonaments per internet. El club al·ludeix mancant infraestructures, però la realitat és que per culpa d'això, aquests dies es veuen cues infinites dels seguidors esperant a recollir el seu abonament .

Cues quilomètriques / @EP

Amb només tres taquilles, diversos seguidors es van veure obligats a passar fins i tot la nit als voltants de l'estadi de Vallecas per no perdre el torn . A més d'això, el club no va condicionar aquesta espera quan podria haver improvisat uns banys habilitats, aigua, etc. Tot i això, no és la primera vegada que això passa al Rayo, de fet, l'any passat l'encarregat de les taquilles dimitia pel mateix. El club madrileny és l'únic de Primera Divisió que no ven els seus abonaments "online" i fins i tot diversos socis es queixaven que els diners a la taquilla es comptaven a mà i no donaven rebut.

Els rayistes es mostraven contrariats amb un club que tampoc informava de la situació per les xarxes socials i que no donessin cap mena d'explicació a què les cues d'espera arribaven fins i tot a les 11 hores per ser atesos. Tot això va provocar que alguns perdessin la paciència i intentessin colar-se obligant els antiavalots a intervenir .

Diversos jugadors van intentar calmar els ànims amb missatges a l?afició a través de les xarxes socials. El club culpa la Comunitat de Madrid perquè al·ludeix que no podien vendre seients que no sabien si estaran habilitats a temps per les obres que s'estan fent a l'estadi. El Rayo es queixa de la poca antelació amb què han estat avisats i ha generat aquest descontrol. A més, el president explica que fent el procés de venda telemàtic perjudica els socis més grans del club.