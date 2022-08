La darrera Champions blaugrana és la del 2015. Foto: FCB

El dia que molts aficionats al futbol esperaven ja ha arribat. Aquest 25 d'agost se celebrarà el sorteig de la fase de grups de la Champions League masculina 2022-23 , de manera que, superades totes les prèvies, començarà a dibuixar-se el camí cap a l' orella , que aquesta temporada es lliurarà a Istanbul, mateixa ciutat que serà lescenari del sorteig. El Barça de Xavi Hernández torna a la màxima competició continental després del fiasco del curs passat, quan va quedar fora de la Copa d'Europa a la fase de grups i va acabar disputant l' Europa League .

Un dels grans canvis per als blaugranes és que no seran un dels vuits equips del bombo 1, el dels caps de sèrie. D'aquesta manera, ja des de l'inici de la Champions, es podrien veure les cares amb alguns dels gegants europeus. El Barça forma part del bombo 2 , on també hi ha Liverpool , Chelsea , Juventus , Atlètic de Madrid , Sevilla , Red Bull Leipzig i Tottenham Hotspur , conjunts contra qui no es pot enfrontar en aquesta primera fase. Tampoc hi haurà un Clàssic, per ara, ja que a la fase de grups estan restringits els enfrontaments entre clubs de la mateixa lliga.

Aleshores... amb quins equips es podrien creuar els blaugrana ?

BOMBO 1

- Manchester City: a priori, el rival més dur possible. Els de Pep Guardiola són el vigent campió de la Premier i s'han reforçat amb Erling Haaland, un dels golejadors més cotitzats del continent. Al conjunt anglès hi ha Bernardo Silva, objectiu de mercat del Barça.

- PSG: significaria la tornada de Leo Messi al Camp Nou, de manera que és el possible enfrontament amb més morbositat. També tornaria Neymar. Les relacions entre el campió francès i la directiva blaugrana fa temps que són... complicades.

- Bayern Munic: l'etern campió alemany també seria un pinyol. Creuar-se amb els bavaresos significaria un partit especial per a Robert Lewandowski, flamant fitxatge del Barça, i una ocasió per intentar tornar el 2-8 de Lisboa, que encara fa mal al Camp Nou.

- AC Milan: després d'anys de mediocritat, els transalpins han tornat a guanyar la Sèrie A i són el representant italià al primer bombo. Amb un equip jove i dinàmic (on segueix l'incombustible i polèmic Zlatan Ibrahimovic), tornen a la Champions.

- Eintracht Frankfurt: un altre partit carregat de morbositat. La invasió que els aficionats germànics van fer del Camp Nou el curs passat a l'Europa League (i el triomf per 2-3) fan que part de la plantilla i de l'afició en tinguin ganes. Per nivell de plantilla segurament seria el rival més assequible.

- Ajax: l'eterna escola neerlandesa torna a colar-se entre els millors del continent. Un curs més, els d'Amsterdam han perdut bona part de les estrelles (Onana, Gravenberch, Mazraoui i Haller, entre d'altres) però el guanyador de l'Eredivisie sol ser una amenaça pel seu joc agosarat.

- FC Porto: el campió portuguès és un altre dels equips eternament obligats a reinventar-se perquè solen ser una diana del mercat dels grans. Dirigits per Sergio Conceiçao, són un altre dels equips que molts desitjarien com el rival del bombo 1.

BOMBO 3

- Inter Milà: sobre el paper, el rival més dur del tercer bombo. Un conjunt molt rocós i fiable, amb una aposta amb 3 centrals i carrilers, ha recuperat Romelu Lukaku com a argument ofensiu. Els nerazzurri es postulen a recuperar el tron italià que els van arrabassar els veïns.

- Napoli: significaria la tornada a l'Stadio Diego Armando Maradona en un any complicat per als partenopeus, que han perdut dos dels seus emblemes: Lorenzo Insigne i Dries Mertens. El conjunt del sud d'Itàlia viu un moment de transformació, amb Victor Osimhen com a gran estrella.

- Borussia Dortmund: mai no és fàcil visitar el Westfallen Stadion, ja que hi juga un equip valent i agressiu, amb jugadors interessants com Karim Adeyemi o Marco Reus. Tanmateix, tradicionalment els alemanys han estat força vulnerables en defensa.

- Bayer Leverkusen: lluny del nivell que va exhibir a principis de segle, l'equip de l'aspirina és un bloc sòlid on destaquen el davanter txec Patrick Schick i el talentós mitjapunta Florian Wirtz. Allà també juga l'excanterà blaugrana Iker Bravo.

- Red Bull Salzburg: els austríacs compten amb la inesgotable font de talent que els observadors de la beguda energètica detecten arreu del món. El campió de l'Austrian Bundesliga és un equip que sempre ve de gust veure per detectar futurs cracs mundials.

- Benfica: el conjunt lisboeta va ser un dels que va baixar al Barça de la passada edició de la Champions. Hi ha ànim de revenja contra les àguiles, que han perdut el seu principal argument ofensiu, el xarrua Darwin Núñez, traspassat per un dineral al Liverpool anglès.

- Sporting CP: una altra de les grans pedreres del futbol europeu. Els blanc-i-verds, segons de la Primeira Lliga 2021-22, solen ser un equip alegre i ofensiu. Com a al·licient, permetria que els aficionats del Barça veiessin les evolucions de Trincao, cedit als lleoes .

- Xakhtar Donetsk: no jugaran a la seva ciutat per la guerra i han perdut gairebé tots els talentosos brasilers que tenien a les seves files. Dirigits per Igor Jovicevic, els miners són sobre el paper un dels rivals més assequibles d'aquest tercer bombo.

BOMBO 4

- Olympique Marsella: sempre s'espera molt del conjunt de la Costa Blava, i aquest any no n'és una excepció. L'últim rumor de mercat ha relacionat els marsellesos com un possible destí de Cristiano Ronaldo. Avui dia, són l'únic club francès campió d'Europa.

- Celtic: un clàssic de la fase de grups. Després de recuperar la corona a Escòcia, els catòlics es presenten a la Champions amb un equip ple d'internacionals japonesos; tenen fins a 4: Reo Hatate, Kyogo Furuhashi, Daizen Maeda i Yosuke Ideguchi.

- Bruixes: els belgues han començat la temporada amb força, gràcies, en bona part, als gols de l'exblaugrana Ferran Jutglà. El de Sant Julià de Vilatorta ha arribat al conjunt blau i negre per substituir el prometedor Charles De Ketelaere, que se n'ha anat al Milan.

- Viktoria Plzen: el conjunt bohemi va recuperar el tron del futbol txec, que els tres anteriors cursos havia estat en poder del Slavia de Praga. El veterà extrem Vaclav Pilar, de 33 anys, continua sent el principal argument ofensiu.

- Maccabi Haifa: els israelians van accedir a la fase de grups gràcies a un empat in extremis contra l'Estrella Roja a l'última prèvia. El jugador que podria sonar més de la plantilla és Ben Sahar, davanter que va jugar a l'Espanyol la temporada 2009-10.

- Dinamo Zagreb o Bodo Glimt

- PSV o Rangers

- Trabzonspor o Copenhagen