El FC Barcelona i la Unione Sportiva Lecce han arribat a un acord per la cessió de Samuel Umtiti fins al 30 de juny del 2023. El club italià feia temps que intentava tancar el traspàs i finalment es farà amb els serveis del central francès. L'entitat del Calcio no tindrà cap opció de compra i pagarà un percentatge molt baix del salari del jugador.

El Barça assumirà gairebé la totalitat del cost de l?elevada fitxa del futbolista gal. El Lecce pagarà bonus a l'equip blaugrana per cada partit que disputi Umtiti amb la nova samarreta. És a dir, com més partits jugui, més diners ingressaran el FC Barcelona.

Umtiti amb la que serà la seva nova samarreta / Foto extreta del Twitter @Cule_Capricorn

Samuel Umtiti va arribar a Barcelona el 2016 de l'Olympique de Lió i suma sis temporades a la ciutat comtal on només ha disputat 133 partits. Tot i això, el seu palmarès ha estat ampli i reeixit. Però bé és cert que tant el club com l'afició feia temps que estaven disgustats amb un jugador que ha passat molt de temps a la grada lesionat i que no ha obeït més d'una vegada els consells del servei mèdic blaugrana.

Umtiti amb l'escut del Barça / @EP

Aquesta operació suposa un altre èxit de Mateu Alemany , el qual ha aconseguit desembussar una sortida que semblava impossible i permet donar un petit respir a la massa salarial de la plantilla .