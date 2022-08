Championsleague 2 1

Cara i creu per al Barça i el Madrid en aquest sorteig de la Champions. L'equip del Xavi Hernández s'haurà d'enfrontar a dos colossos: Bayern de Munic i Inter de Milà, i completarà el grup C el Viktoria Plzen.

Per part seva, al Reial Madrid li ha somrigut més l'atzar, ja que li han tocat el RB Leipzig, Xakhtar Donetsk i Celtic FC. Un grup força assequible per als de Carlo Ancelotti.

L' Atlètic de Madrid també és candidat a passar a vuitens de final, ja que el seu grup ve completat pel Porto, el Leverkusen i el Brujas.

Per acabar, el Sevilla s'haurà de veure les cares amb el Manchester City, el Borussia Dortmund i el Copenhaguen, un grup amb un coco com és l'entrenat per Pep Guardiola.

Així queden els vuit grups definitius: