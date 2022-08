Captura vídeo on les torçades es llancen venja-les al carrer

Múltiples incidents a la prèvia del partit d'aquest diumenge entre el Racing de Santander i el Reial Oviedo . Els fets es van produir quan un grup de seguidors del Racing i de l'Oviedo van protagonitzar una baralla en una zona de bars del carrer Peña Herbosa.

A les xarxes ja han corregut vídeos en què es pot veure com hi ha llançaments de bengales i de mobiliari dels bars de la zona . Segons la Policia Nacional, les unitats antiavalots de la qual van actuar ràpidament, no hi va haver ferits ni detinguts.



El partit va ser declarat d?alt risc pels antecedents d?altercats entre les dues torçades.