Partit de Lacrosse

El lacrosse va arribar a Espanya el 2001. No obstant, no va ser fins a deu anys després quan aquest esport va començar a despuntar. Tot i així, actualment el lacrosse segueix sent un esport invisibilitzat.

El Consell Superior d'Esports (CSD) espanyol no reconeix el lacrosse com una modalitat esportiva, encara que a nivell mundial sí que sigui reconegut pel Comitè Olímpic Internacional i la Federació Europea. És per això que tampoc no pot arribar a ser federatiu.

Tot i que el nombre de socis de l'Associació Espanyola de lacrosse hagi augmentat considerablement respecte a la temporada anterior i que els objectius per a la temporada que ve siguin positius, són moltes les traves que existeixen per part del CSD. Perquè el lacrosse arribi a ser reconegut es necessiten 500 fitxes . A més, també se n'exigeix la presència en mínim 6 comunitats autònomes i l'existència de 65 clubs. Ara mateix, el lacrosse és un esport present a 9 comunitats i hi ha constituïts 12 clubs.

Fins que s'aconsegueixin aquests objectius, aquest esport és acollit per l' Associació Espanyola de Lacrosse (AEL). A més de ser una organització sense ànim de lucre, aquesta associació és l'encarregada d'organitzar la Lliga Espanyola. Tampoc no compten amb cap subvenció pública pel que es financen a través de patrocinis. Fins i tot, hi ha ocasions en què els mateixos jugadors i jugadores han hagut de desemborsar diners per poder ser presents a les competicions.

Tant els esportistes com l'AEL es troben en una lluita constant per una major visibilitat i igualtat respecte a altres esports en què hi ha un gran finançament. El lacrosse té actualment com a objectiu assolir aquest reconeixement per part del Consell Superior d'Esports ja que, d'aquesta manera, podrien accedir a beques i ajuts. Un finançament que donaria accés a instal·lacions o assegurances esportives.

Sobre AEL



Jugat des del 2001 a Espanya per uns quants apassionats, el Lacrosse comença a despuntar al país el 2010, moment en què es juga la primera lliga nacional. Tot i això, no va ser fins al 2013 quan es van instaurar definitivament la Lliga Espanyola de Lacrosse i les seves diferents competicions.



La Selecció Masculina va realitzar el seu debut internacional al Mundial 2006 al Canadà. Gairebé una dècada després la Selecció Femenina va debutar internacionalment a l'Europeu 2015 a República Txeca.



A dia d'avui el Lacrosse és una modalitat no reconeguda pel Consell Superior d'Esports i un esport no federatiu al país , per la qual cosa funciona a nivell nacional com una Associació Cultural sense ànim de lucre. No obstant això, l'Associació està reconeguda internacionalment per la Federació Europea i la Federació Internacional i és representada als campionats internacionals per les seves seleccions absolutes masculina i femenina.