L' Espanyol cau a casa per 3-1 contra el Reial Madrid tot i fer un gran matx on van merèixer millor fortuna. Els periquitos arribaven amb l'empat 1-1 al tram final del matx, però de nou Karim Benzema tornava a ser The Best.

Alineació del RCD Espanyol / Foto extreta del Twitter @RCDEspanyol

Bé és cert que el conjunt blanc va començar el partit de manera brillant on va arribar a assolir un 80% de la possessió. Aquest domini es traduiria en forma de gol abans del quart d'hora gràcies a Vinicius Jr. L'extrem brasiler va aprofitar una gran passada de Tchouameni per obrir l'electrònic.

Vinicius va marcar el primer de la nit / Foto extreta del Twitter @realmadrid

Tot i així, els merengues semblaven conformar-se amb el resultat i van baixar el ritme, situació que els blanc-i-blaus van aprofitar. Just abans d'arribar al descans, Joselu posava l'empat al marcador gràcies a l'assistència d' Óscar Gil . El nou davanter del RCD Espanyol ha començat en gran la temporada davant la seva possible missió de substituir RDT .

Joselu el va marcar al seu exequip / Foto extreta del Twitter @RCDEspanyol

Els locals van seguir buscant la victòria davant la seva afició al sortir del vestidor i mostraven més ambició que el vigent campió. No obstant, serien els visitants els que tindrien més fortuna i es tornarien a avançar en el partit. A pocs minuts del final, Benzema aprofitava el centre de Rodrygo Goes des de l?esquerra (1-2).

Benzema, un altre cop salvador / Foto extreta del Twitter @realmadrid

I pitjor es posarien les coses per als jugadors de Diego Martínez ; dos minuts després, Lecomte va ser expulsat amb vermella directa. El porter va cometre una falta en el temps de descompte i el mateix Benzema aprofitaria aquest lliure directe per tancar el xoc (1-3).

Karim en el moment del copejo / Foto extreta del Twitter @realmadrid

El partit va quedar amb la sensació que el RCD Espanyol va merèixer més i que el Madrid segueix amb la mateixa línia de l'any passat, no en té prou per guanyar; dues espurnes, una altra victòria i tres punts més.