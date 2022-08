Les campiones, eufòriques. Foto: RFEF

Les Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Irene Paredes, Mapi León s'han d'anar amb ull amb les generacions que pugen. I és que la selecció espanyola sub-20 s'ha guanyat el Mundial de la categoria, celebrat a Costa Rica, després de derrotar el Japó (3-1). Per tant, hem de començar a apuntar ia tenir en compte noms com el de Salma Paralluelo, Inma Gabarro, Ariadna Mingueza i Júlia Bartel, entre d'altres.

L'equip de Pedro López va aconseguir el títol per primera vegada a la història per al futbol espanyol amb un nou recital davant les asiàtiques. Dominadores des de l'inici del partit, una de les primeres ocasions, les espanyoles van trencar el 0-0 inicial. Gabarro va controlar, en bona posició, una passada mesurada a l'esquena de la defensa nipona i amb una excel·lent definició amb l'exterior de la bota dreta va posar l'1-0 favorable a les vermelles.

10 minuts més tard, un altre cop amb una pilota a l'esquena de la defensa nipona, l'equip va trobar una altra dels seus referents ofensives, la blaugrana Paralluelo, que no va fallar per ampliar la renda de les espanyoles. El tercer i últim gol de les de Pedro López també portaria la firma de Paralluelo, que va transformar un innocent penal per mà de les japoneses, que al minut 27 de partit ja veien que la distància era pràcticament insalvable.

A més, Txell Font va evitar, amb una gran parada al minut 34, que les asiàtiques retallessin la diferència abans del descans. Tot i això, res no va poder fer la jove portera del Barça al segon minut de la represa, quan les nipones van marcar el seu gol després d'una jugada una mica embarullada dins de l'àrea.

L'equip va haver de posar-se el mico de feina per resistir l'empenta dels seus contrincants, voluntarioses, però que tampoc no van aconseguir crear perill excessiu.

Després d'una llarga segona part, coronada amb quatre minuts d'afegit interminables, Espanya va poder celebrar un títol que, fins al 28 d'agost del 2022, no en tenia.