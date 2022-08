El seleccionador torna a ser a l'ull de l'huracà. Foto: Europa Press

El nucli dur del Barça i de la selecció espanyola, format per jugadores com Alexia Putellas, Patri Guijarro i Irene Paredes, hauria demanat el cap del seleccionador Jorge Vilda al president de la Federació, Luis Rubiales.

Així ho informa El Confidencial , que assegura que la situació per a moltes és "insostenible" i que la setmana passada es van posar en contacte amb el màxim mandatari de la RFEF per telèfon per fer-li arribar la seva voluntat que cessi l'entrenador.

El madrileny és el seleccionador absolut des del 2015, però els últims anys ha estat acusat de fer poques rotacions i d'esprémer al màxim el mateix grup de jugadores.

De fet, Mapi León ha estat l'última a caure (pateix molèsties a la zona cervical). La defensa aragonesa se suma al grup de blaugranes lesionades vestint l'elàstica del combinat estatal on, recentment, han figurat Mariona Caldentey, Leila Ouahabi, Bruna Vilamala (en aquest cas, a la sub-23) i la mateixa Putellas.

Cal apuntar que Vilda va renovar el contracte fins al 2024 el 30 de juny passat.