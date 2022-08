Els equips es veuran les cares el 24 de setembre. Foto: FCB

El sorteig ha volgut que els dos equips catalans participants a la Supercopa ACB , Joventut de Badalona i Barça , es vegin les cares en una de les semifinals de la competició. Verd-i-negres i blaugranes es veuran les cares a la primera competició oficial d'àmbit estatal el proper 24 de setembre a dos quarts de deu de la nit .

L'altra semifinal, la primera, la jugaran el Reial Madrid i el Reial Betis , mentre que el partit que coronarà el supercampió d'Espanya es disputarà l'endemà, el diumenge 25, a dos quarts de sis de la tarda.

Sevilla és la ciutat triada per a la disputa de la Supercopa Endesa . L'ACB ha anunciat que dijous 1 de setembre es posaran a la venda els abonaments per als partits. Els preus aniran dels 15 als 100 euros, les cadires de pista costaran 300€, i hi estan inclosos els tres partits: les dues semifinals i la final.