48 hores dóna per a molt, i més a Can Barça , que sembla que està abonat administrativament als temps de descompte. Només cal recordar els dos últims mercats de fitxatges, quan a l'últim moment es va tancar la cessió d'Antoine Griezmann a l'Atlètic de Madrid i la de Luuk de Jong al Barça, o fins i tot la de Pierre-Emerick Aubamenyang al club blaugrana a l'últim minut. Si les hores finals són tan productives, 48 hores per a Mateu Alemany, el director de futbol del Barça, són tot un món.

Però dins d'aquests dos dies que queden perquè el mercat de fitxatges faci tancar, al Barça encara li queden molts moviments per fer.

CINC POSSIBLES SORTIDES

Primer analitzarem les possibles sortides que vol tancar el club blaugrana:

- Pierre-Emerick Aubameyang: el davanter gabonès de 33 anys va arribar lliure el mercat hivernal passat, procedent de l'Arsenal, i va deixar una empremta molt positiva: 11 gols i 1 assistència en 17 partits. El Barça està molt content amb el seu rendiment, però el Chelsea va aparèixer amb la intenció de tornar-se'l a portar a Anglaterra. El si blaugrana ha accedit a negociar la seva sortida, ja que és una oportunitat de mercat –recuperar diners per algú pel qual no es va pagar traspàs– amb un jugador de més de 30 anys que serà suplent de Robert Lewandowski. L'oferta del club 'blue' ronda entre els 20 i els 25 milions més variables , i està al tram final de la negociació.

- Sergiño Dest: el lateral nord-americà no és del gust de Xavi, i ho ha deixat clar a les últimes rodes de premsa. A les últimes hores s'hauria especulat amb un possible interès del Vila-real, ja que una de les seves joies, Juan Foyh, -que, al seu torn, era de l'interès del Barça- es va lesionar del genoll i serà fora uns dos mesos. Els groguets estarien interessats en una cessió, però sembla que el lateral no està gaire per la feina. També rondava el Manchester United, que voldria fer-se amb els seus serveis, però és una carpeta força calenta.

- Martin Braithwaite: el davanter danès ni tan sols va viatjar amb l'expedició blaugrana per fer la pretemporada, i se li va dir que es busqués una sortida. Tot i això, Braithwaite no es va prendre gens bé aquesta pressió i, malgrat totes les propostes que li han arribat, ha rebutjat totes. El Barça es veurà abocat a rescindir el seu contracte, i faltarà veure com arreglen la liquidació pendent dels dos anys de contracte que li resten.

- Miralem Pjanic: el migcampista bosnià semblava que s'havia guanyat la confiança de Xavi a la pretemporada, però sembla que el seu destí continua estant lluny de Can Barça. A les últimes hores s'especulava amb un hipotètic interès de l'Al-Nassr, el club saudita, que voldria la seva cessió, però el president va sortir a desmentir els rumors per Twitter. Faltarà veure què passa aquests dos últims dies.

- Ez Abde: l'extrem del filial blaugrana buscarà minuts segurament en un altre club per continuar progressant i no quedar rellevat a l'ostracisme al Barça. Les darreres informacions apuntaven que l'Osasuna seria l'equip que aconseguiria la cessió durant aquesta temporada.

Una de les sortides amb què s'havia rumorejat molt era la de Memphis Depay, i malgrat que el davanter holandès tenia un acord amb la Juventus, al final va acabar caient perquè el jugador va augmentar les pretensions econòmiques, segons van informar diverses fonts.

TRES DESITJOS

Si s'aconsegueixen produir totes aquestes sortides, s'alliberaria massa salarial i es podrien emprendre alguns fitxatges. Els tres grans objectius, segons el prestigiós canal de Twitch Jijantes FC , són:

- Marcos Alonso: el lateral del Chelsea té les condicions pactades amb el Barça des de l'abril passat, i està pendent que els dos clubs arribin a un acord per fitxar-lo. El preu del jugador de 31 anys no arribaria als 10 milions d?euros.

- Héctor Bellerín: un dels últims cromos que han aparegut com a possible fitxatge del Barça és aquest lateral, que precisament va créixer a la Masia. El jugador de 27 anys va jugar cedit l'any passat al Betis, i pel que informen els mitjans esportius, el jugador tindria un acord amb l'Arsenal, el club a què pertany actualment, per sortir amb la carta de llibertat. Veurem si el club blaugrana es decanta per l'ex del planter.

- Bernardo Silva: probablement el "somni més humit" de milions d'aficionats, encara que la dificultat seria màxima. Molt s'ha anat parlant fins ara, i Pep Guardiola tampoc va descartar la seva sortida a la roda de premsa d'aquest dimarts, en què va dir que "no sabia que passaria" amb el centrecampista portuguès de 28 anys. Seria la cirereta del pastís d'un mercat de fitxatges que es recordarà durant molts anys.