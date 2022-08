La convocatòria final. Foto: FEB

Joel Parra , del Joventut de Badalona , és l' únic representant català a la selecció espanyola que, entre els dies 1 i 18 de setembre, afronta l' Eurobasket . La màxima competició europea de seleccions es jugarà entre l'1 i el 18 de setembre a Txèquia, Geòrgia, Itàlia i Alemanya. L'italià Sergio Scariolo va donar la llista amb els 12 jugadors convocats el 30 d'agost passat.

Acostumats a un combinat de primeríssim nivell els últims anys (amb els Gasol, Jose Calderón, Juan Carlos Navarro i Sergio Llull , entre altres noms), aquest equip espanyol té un perfil molt més baix i ni els experts ni les apostes col·loquen La Família com un dels grans candidats al títol.

Els representants NBA són els germans Willy i Juancho Hernangómez i Usman Garuba (malgrat que l'exmadridista ha tingut un rol residual als Houston Rockets). De la convocatòria també cal destacar la inclusió de Lorenzo Brown (a qui es va nacionalitzar de forma express per poder disputar el campionat) i que no hi ha cap jugador del Barça .

Juan Núñez i Fran Guerra van ser els dos últims descartats per Scariolo, però l'italià va tenir paraules d'elogi per a tots dos jugadors i va assegurar que compta amb ells per al futur immediat.

Espanya debutarà el dia 1 contra Bulgària. La resta de rivals del grup A són Bèlgica, Turquia, Geòrgia i Montenegro. La fase de grups es jugarà entre els dies 1 i 7 de setembre, i posteriorment arrencaran les cruïlles.