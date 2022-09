Catalunya press braithwaite

El Barça ha fet oficial la desvinculació del contracte del davanter danès Martin Braithwaite, que tenia contracte fins al 2024 però el club blaugrana ha decidit rescindir el contracte a canvi d'una compensació econòmica . En un primer moment, el jugador de 31 anys demanava cobrar els dos anys que li quedaven de contracte, però ha transcendit als mitjans que, finalment, la seva liquidació serà d'una quantitat propera als tres milions d'euros.

Es tanca així una carpeta feixuga i incòmoda per al Barça, ja que Xavi Hernández no comptava amb ell -cosa que va deixar públic en diverses rodes de premsa-, però el danès se negava a marxar. Finalment, han arribat a un entenent i es posa punt final a un camí que es va iniciar el passat mercat d'hivern del 2020, quan el Barça va pagar 18 milions d'euros al Leganés per cobrir la lesió d'Ousmane Dembélé, que el va allunyar dels terrenys durant gairebé tota una temporada sencera.

RUMB A L'ESPANYOL

Tot i això, no caldrà que Braithwaite faci les maletes, ja que després de rescindir el seu contracte amb el Barça, sembla que el seu següent destí serà el RCD Espanyol. Aquest matí ha anat a la Clínica Corachán a passar la revisió mèdica, i per això serà qüestió d'hores que es faci oficial el seu fitxatge pel club periquito.