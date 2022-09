El president del FC Barcelona, Joan Laporta / @EP

El Barça ha tingut teca durant aquest mercat d'estiu. En els 63 dies que ha durat aquesta finestra estiuenca -de l'1 de juliol fins a l'1 de setembre-, la junta directiva va aconseguir realitzar fins a 29 operacions, entre sortides, entrades i revolucions. Això toca, pràcticament, a un moviment cada 2 dies, una absoluta bogeria als despatxos on els veritables protagonistes han estat Joan Laporta, el president; Mateu Alemany, el director de futbol; Rafa Yuste, vicepresident primer; i Jordi Cruyff.

Durant dos mesos, aquests quatre membres del club han estat treballant sense descans, de la mà de Xavi Hernández, per poder fer neteja de jugadors que ja no volien a Can Barça i també per aconseguir incorporacions que reforcessin el nivell competitiu de la plantilla.

Sense anar més lluny, aquest dijous 1 de setembre, últim dia del mercat, van aconseguir realitzar fins a 6 operacions. Hi va haver quatre sortides:

- Sergiño Dest: el lateral dret marxa cedit una temporada a l'AC Milan, i el club italià es guarda una opció de compra d'aproximadament uns 20 milions d'euros per si volguessin comprar-lo a partir del juny de 2023.

- Martin Braithwaite: el Barça va arribar a un acord per rescindir el contracte del davanter danès, que s'extenia fins al 2024. Per la seva part, Braithwaite va aprofitar per fitxar per l'Espanyol.

- Ez Abde: l'extrem va marxar cedit a l'Osasuna, amb una renovació previa que perllongava la seva unió amb el Barça fins al 2026.

- Pierre-Emerick Aubameyang: el davanter gabonès va marxar a última hora traspassat al Chelsea, a canvi de 12 milions d'euros més la incorporació de Marcos Alonso.

Quant a les entrades, es van aconseguir dues:

- Marcos Alonso: el lateral esquerra arriba a Can Barça com a part del tracte per Aubameyang. Encara no s'ha fet oficial la seva incorporació, però com el jugador madrileny va rescindir el seu contracte amb el Chelsea, pot incorporar-se a la disciplina culer tot i entrar amb el mercat finalitzat.

- Héctor Bellerín: el lateral dret, procedent de l'Arsenal, va rescindir el contracte amb el club 'gunner' i va arribar al Barça com a agent lliure. Signa contracte per un any, fins al juny de 2023.

ESTIU DE BOGERIA

El Barça ha gastat aquest estiu uns 156 milions d'euros en fitxatges. Aquí hem de comptar: Robert Lewandowski (48 milions fixes), Raphinha (58 milions fixes) i Jules Koundé (50 milions fixes). A més, també han aterrat a Can Barça Andreas Christensen, Franck Kessie i Pablo Torre, que han arribat a cost 0 perquè acabaven els seus contractes amb els seus respectius equips.

A més, s'ha de sumar les renovacions d'Ousmane Dembélé per dues temporades i la de Sergi Roberto per una més.

Resum de l'estiu del Barça / Fondo Culé

Però la parcel·la on més feina s'ha fet ha estat, sense cap mena de dubte, en les sortides. Per començar, Luuk de Jong i Adama Traoré van tornar als seus equips després de finalitzar les seves cessions. També es va decidir no renovar a Dani Alves.

També s'han realitzat diverses cessions, com són els casos de Nico González (València), Samuel Umtiti (Lecce), Clement Lenglet (Tottenham), Francisco Trincao (Sporting de Portugal) i Álex Collado (Elx).

Però on s'ha fet més feina és en els traspassos. El que més diners ha reportat a les arques del Barça ha estat el de Philippe Coutinho, que marxava a l'Aston Villa a canvi de 20 milions d'euros, però també va ajudar Ferran Jutglà, amb qui el Barça va rebre 5 milions d'euros pel seu traspàs al Brugges, i el d'Óscar Mingueza al Celta per 3 milions d'euros.

La resta de sortides han quedat sense pràcticament recompensa econòmica, a part d'alguns drets de tanteig i percentatges de futures vendes. Són els casos de Neto Murara, Rey Manaj, Riqui Puig i Moussa Wagué.