Kylian Mbappe celebra un gol amb el PSG/@EP

La Cambra Primera del Comitè de Control Financer de Clubs de la UEFA (CFCB) va anunciar aquest divendres decisions que afecten vuit clubs que van participar a les competicions de clubs de la UEFA 2021/22, mesures per incomplir l'equilibri financer de les que es van salvar els espanyols FC Barcelona, Sevilla i Betis.



"La Cambra Primera del CFCB va determinar que AC Milan (ITA), AS Mònaco (FRA), AS Roma (ITA), Besiktes JK (TUR), FC Internazionale Milano (ITA), Juventus (ITA), Olympique de Marseille (FRA) i París Saint-Germain (FRA) no complien el requisit del punt d'equilibri”, diu el comunicat oficial de la UEFA.



L'anàlisi va abastar els exercicis 2018, 2019, 2020, 2021 i 2022 , però els exercicis 2020 i 2021 estaven subjectes a les mesures d'emergència de la Covid. En virtut d'aquestes mesures, els exercicis de 2020 i 2021 es van avaluar com un únic període i es va permetre als clubs fer ajustaments específics.



"Aquests vuit clubs van acordar contribucions financeres de 172 milions d'euros. Aquestes quantitats es retindran dels ingressos que aquests clubs obtinguin per la seva participació a les competicions de clubs de la UEFA o es pagaran directament. D'aquesta quantitat, 26 milions d'euros (15 %) es pagaran íntegrament, mentre que el saldo restant de 146 milions d'euros (85%) està condicionat al compliment dels objectius establerts”, diu.



A més, la Cambra Primera el CFCB també va observar que 19 clubs més que van participar en les competicions de clubs de la UEFA 2021/22, entre ells els tres esmentats de la Lliga espanyola, van poder complir tècnicament el requisit d'equilibri gràcies a l' aplicació de les mesures d'emergència COVID-19 i/o perquè es van beneficiar de resultats històrics d'equilibri positiu.



"La Cambra Primera del CFCB ha recordat a aquests clubs que a partir de l' exercici 2023 ja no seran possibles aquestes deduccions excepcionals de COVID, ni la consideració dels resultats financers històrics. A més, a aquests clubs se'ls va demanar informació financera addicional i se'ls monitoritzarà de prop en el proper període", afegeix.

Aquestes seran les multes que s'imposaran a cadascun d'aquests vuit equips, i el PSG serà el més gran perjudicat: